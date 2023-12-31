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SBS演技大賞成「李善均緬懷典禮」？ 網罵翻

記者陳建嘉／綜合報導
李善均離世引起無限追思，SBS演技大賞儼然也成為李善均的緬懷典禮。(路透資料照片)
李善均離世引起無限追思，SBS演技大賞儼然也成為李善均的緬懷典禮。(路透資料照片)

2023年SBS演技大賞日前落幕，當天正巧是韓國影帝李善均的告別式，他在影壇地位崇高，人緣也極好，不少得獎者上台主動悼念他，SBS電視台甚至將他的照片擺上典禮的大銀幕，感謝他對韓國演藝圈帶來的成就，此舉卻引來些許南韓網友不滿，認為典禮焦點已經模糊，反倒失去活動本意。

李善均在去年初帶來電視劇「權貴復仇」，卻成為他最後一部主演電視劇，典禮最後悼念故人，不僅擺上黑白照，並寫下「李善均離開了我們，為故人祈福」，雖然令人感傷，但當晚卻沒提及今年其他離世的傑出演員，像是去年9月因胰臟癌復發病逝的「國民爺爺」邊希峰，他從影多年曾帶來經典作「順風婦產科」、「皮諾丘」，SBS卻未提及，引發爭議。

此外，為了悼念李善均，出席典禮的嘉賓多以全黑裝扮登場，與他相識多年的老友朴星雄奪下最佳男主角獎項，上台致詞時選擇不說得獎感言，主動哀悼李善均，「今天把你送去了天上，哥哥我卻獲獎了，我想把獎獻給總是對演技飽含真心，在天上的你，一路好走吧，弟弟」，場面相當感人。

李帝勳主演「模範計程車2」獲頒年度大獎，他致詞時，也主動緬懷李善均，「想把獎獻給那一位，真的辛苦了，希望您在天上安息」，並說雖然從未合作過，但一直把對方當作榜樣，但也有網友質疑他與李善均並無交情，此舉像是在裝熟，「如果李善均沒有過世，他敢這樣在台上追悼嗎？」讓不少觀眾認為不妥。

李善均 南韓

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