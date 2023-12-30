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被嫌「斷崖式衰老」 韓劇女神曬照粉碎流言

記者李姿瑩／綜合報導
崔智友出席活動被拍到五官顯老的模樣。(取材自微博)
崔智友出席活動被拍到五官顯老的模樣。(取材自微博)

韓劇女神崔智友近日被中國網友瘋傳容貌劣化，不過崔智友本人IG上的近照間接粉碎流言，在沒修圖的情況下，年近半百臉蛋似乎沒有太多變化，皮膚依然緊緻，氣質優雅婉約，整體相當凍齡。

今年48歲的崔智友出道超過20年，曾多次被爆與合作男星假戲真做，當中包含李秉憲、宋承憲、李瑞鎮等人，堪稱男神收割機。她2018年與比自己小9歲的圈外男友結婚，生下女兒後逐漸淡出，這兩年才開始偶爾客串電視劇。

日前出席活動時，許久不見的崔智友被拍到眼袋和法令纹明顯、臉部有些鬆垮的照片，被網友驚嘆看上去像58歲，粉絲幫忙緩頰「會老很正常」、「還是很漂亮」。也許是氣不過被放大鏡檢視，崔智友近日分享的雜誌拍攝花絮相片，再度恢復大家心中認知的亮麗模樣。

崔智友的狀態在愛美女性間掀起討論，正好最近有不少初老的民眾對於自己皮膚的鬆垮感到「不能接受」，其實不少人都是從40歲後突然發現自己「斷崖式衰老」，因為人到40歲後，肌膚更新周期會延遲約30至40天，細胞老化速度也跟著加快，表皮肌膚就會開始出現明顯問題，膠原蛋白也會流失、肌膚失去彈性。

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