李善均最後一程 大半韓演藝圈送別哀悼

已故韓國演員李善均29日中午出殯火化，逾50名星友緊跟家屬，神情哀戚送他最後一程。(路透)

已故南韓 演員李善均 日前出殯火化，逾50名星友緊跟家屬，神情哀戚送他最後一程。李善均遺孀全慧珍掩面痛哭，由長子捧著爸爸遺照，小兒子則是緊牽著媽媽，一行人緩步目送李善均移靈，看著靈車開往火葬場。

李善均生前交遊廣闊，在演藝圈人緣極佳，這幾天幾乎大半個南韓演藝圈藝人都到靈堂弔唁，幾位摯友更天天到靈堂陪伴家屬。李善均的兩個兒子本被送往海外留學，也緊急返回南韓，和媽媽全慧珍一起面對家中巨變。

李善均靈堂外有多家媒體駐守，拍到崔始源、柳演錫、金南佶、鄭雨盛、李政宰等，包括曾與李善均有合作機會的許光漢也現身弔唁；而孔劉、鄭雨盛、朱智勳、金義聖都在靈堂久留，陪李善均的家人守夜。

奉俊昊、趙震雄、鄭雨盛、金義聖等藝人都出席了告別式，連柳承龍都忍不住掉下男兒淚，不捨李善均人生謝幕。李善均遺體在火化後，骨灰未來將安放於京畿道三星開發公園墓園。

逝者已矣，但毒品 案件還在持續調查中。涉嫌勒索李善均的A女遭韓媒起底，竟是詐欺慣犯；她被警方傳喚，抱著孩子到場搏取同情，其實她過去就多次利用孩子向網友詐財，聲稱懷了對方的小孩，要求墮胎費、撫養費等。

結果多名男子以為她真的生下自己的孩子，開始按月給她贍養費，直到其中一人去做親子鑑定，才發現根本和小孩沒有血緣關係。A女被告後死性不改，被判刑也沒在怕，聯手聲色場所的女公關繼續騙，上門消費的李善均就成為她們眼中的肥羊。