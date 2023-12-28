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李善均驟逝震驚娛樂圈 歐美媒體大幅報導

娛樂新聞組╱綜合報導
李善均捲入涉毒事件，疑似因為不堪輿論壓力而輕生，圖為「寄生上流」劇照。(取材自IMDb)
李善均捲入涉毒事件，疑似因為不堪輿論壓力而輕生，圖為「寄生上流」劇照。(取材自IMDb)

韓星李善均因為涉毒，多次被警方約談調查，卻在27日輕生離世，引起南韓演藝圈巨大震盪，包括朴敏英、鄭雨盛等活動都被取消。李善均年初推出的韓劇「權貴復仇」原本預計29日參加「SBS演技大賞」，劇組也表示可能會調整出席人員名單。

朴敏英主演復仇劇「和我老公結婚吧」本於27日舉辦發布會，臨時延期至1月1日；鄭雨盛主演史詩電影「12.12：首爾之春」近期締造亮眼票房，主要演員的舞台問候活動也暫時取消。

即將到來的年度盛巷事「2023 SBS演技大賞」，李善均演出的「權貴復仇」亦有參賽，不過劇組目前僅表示演出人員可能會調整出席，暫時未定。

李善均尚待上映的電影遺作，包括與朱智勛合作的「寂噤計畫」，以及與曹政奭合拍的「幸福之國」，先前檔期受到涉毒事件影響而未定，近期是否可能定檔，也讓網友相當好奇。

李善均輕生離世，不只在亞洲引起激烈討論，就連歐美媒體包括BBC、CNN、美聯社、綜藝報等媒體皆紛紛以「奧斯卡獎影星」、「寄生上流演員」離世等標題，在網頁頭版大幅報導。

路透以「奧斯卡獲獎電影『寄生上流』李姓演員在毒品調查過程中被發現死亡」為題，在首頁刊登報導，內文指出48歲李善均在南韓電影「寄生上流」中飾演富人家庭的男主人，近日因吸毒指控三度接受警方調查，其中一次的審訊長達19個小時，生前曾喊冤是遭人誘騙。

英國衛報、日本NHK、法媒France 24等國際主流媒體也將李善均相關的報導刊登於新聞網站首頁；另外，美國華盛頓郵報則是將其放上國際版面頭條。

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