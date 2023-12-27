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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

李善均身亡現場曝光…白布蓋住事發車輛 2電影成遺作

娛樂新聞組／即時報導
李善均27日被發現陳屍車內，警方封鎖現場調查。（美聯社）
李善均27日被發現陳屍車內，警方封鎖現場調查。（美聯社）

南韓影帝李善均捲入吸毒疑雲，27日被發現倒臥車內尋短，享年48歲。死訊曝光震驚南韓演藝圈，大批媒體前往拍攝，事故現場也隨之曝光，只見事發車輛已蓋上白布，李善均的遺體已被送至首爾大學醫院。

韓聯社報導，南韓警方表示，李善均經紀人在南韓時間27日上午約10時12分報警，稱李善均留下像遺囑的紙條後就離開家了；經紀人聯繫不到李善均後急赴其位於江南區清潭洞的住所，隨後向警方報案。

警方在10時30分左右，於首爾鐘路區臥龍公園附近發現一名男子在車內失去意識，現場還有燒炭痕跡。經確認後，證實死者是李善均。

近日身陷吸毒風波的南韓知名演員李善均27日被發現在車內身亡，享年48歲。（路透）
近日身陷吸毒風波的南韓知名演員李善均27日被發現在車內身亡，享年48歲。（路透）

據報導，消防部門人員表示，發現李善均時已經失去生命跡象，因此沒有將其送往醫院。

南韓媒體也曝光事發現場照，只見李善均的銀色轎車被白布蓋住，周圍也拉起封鎖線，並用藍布遮蔽；目前警方持續在案發現場蒐證，至於遺體則送往首爾大學醫院停放。

李善均因涉嫌吸毒、並傳出外遇酒店女室長，好男人形象重創，23日他才前往警局接受長達19小時訊問，並透過律師喊冤，表示希望可以讓指控者和他接受測謊，沒想到卻選擇走上絕路。

南韓演員李善均27日被發現陳屍車內，警方封鎖現場調查。（歐新社）
南韓演員李善均27日被發現陳屍車內，警方封鎖現場調查。（歐新社）

李善均2001年經由音樂劇「洛基恐怖秀」出道，電視劇加上電影作品超過60部，包括「白色巨塔」、「咖啡王子一號店」、「我的大叔」等；2019年更因電影「寄生上流」成為全球最賣座南韓電影，榮獲坎城影展金棕櫚獎及奧斯卡最佳影片，讓他打開國際知名度。

據悉，李善均生前已完成「寂噤計畫」（暫譯）、「幸福的國度」兩部電影，但卻因染毒風波被迫無限期延後播出，如今傳出輕生消息，讓這2部作品成為他的遺作，上映計畫也將生變。

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