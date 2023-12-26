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弟遇刺離世 李東健悲痛酗酒10年

娛樂新聞組╱綜合報導
李東健曾因弟弟不幸離世而酗酒長達十年。(取材自微博)
李東健曾因弟弟不幸離世而酗酒長達十年。(取材自微博)

韓星李東健曾參演過多部戲劇，近日跨足綜藝節目，擔任「我家的熊孩子」固定班底，先前他罕見提及胞弟過世，透露弟弟15年前在澳洲留學時莫名遇刺身亡，自己罹患創傷症候群（PTSD），為此酗酒長達10年，還曾住精神病院治療2個月。

李東健近來在節目中在次談起意外離世的親弟弟，坦言一度靠著酗酒麻醉自己，就連周遭的朋友也看不下去，最後他到診所就醫時，被醫生問及喝酒頻率，他無奈表示：「還不如問我何時沒喝比較快，我幾乎天天喝酒。」

此外，李東健也在節目中坦承自己酗酒已長達十年，坦言為了弟弟才會開始喝酒，「我只要躺下想法就會變多，曾經因為這樣幾小時都睡不著，因為會害怕所以開始喝酒」。

據悉，李東健的胞弟2008年在澳洲留學時，只因多看了中國籍留學生兩眼，竟遭刺殺身亡。李東健曾說兄弟兩人年紀差很多，「比起是哥哥的角色，弟弟更像是我的孩子」，而弟弟的離世也讓他開始酗酒，還因此被診斷出是創傷症候群（PTSD），他為了矯正此狀況，還瞞著家人住進醫院治療2個月。

對此，媽媽得知此事後心疼不已，難過表示：「我只想到我的傷心（喪兒之痛），卻沒有照顧到還活著的兒子，對不起也很內疚」。

澳洲 留學生

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