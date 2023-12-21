北村匠海、綾野剛拉近距離 下戲後分享按摩針灸

北村匠海從內心揣摩幽助想法。（圖：Netflix提供）

真人版「幽遊白書」從開拍到上架播出，一直是全球動漫 迷熱議焦點。主角北村匠海、綾野剛日前跨海接受媒體訪問，兩人不諱言背負著極大的責任與壓力，但他們對真人版「幽遊白書」深具信心，相信重新賦予了經典角色深刻靈魂。

接演真人版動漫作品往往吃力不討好，更遑論是國民經典代表作。飾演主角浦飯幽助的北村匠海從影18年，他認為演出真人版「幽遊白書」壓力雖大，卻也是他成長的動力。尤其他每一集中都有大量的動作戲，但是他不想讓這些動作僅僅是華麗的拳腳功夫，而是能夠注入大量的情感，和角色當下的感受，合而為一地呈現出來。

北村匠海彷彿已經與幽助合為一體，他直言幽助不一定想成為英雄，而是有著自己的正義感。他從原作中揣摩幽助走路的姿勢、說話語氣，再加上自己對角色的理解，讓幽助多了北村匠海的原創精神。

綾野剛演出的戶愚呂弟一身健壯肌肉，他和北村匠海一樣，拍攝事前都接受了大量的體能訓練。他不停提到團隊合作是真人版「幽遊白書」成功的關鍵，而演員們讓漫畫角色活靈活現，不僅仰賴強大的後製，還有對人性的掌握。他特別推薦觀眾一定要觀察幽助的眼神，在北村的詮釋下充滿了人性的力量。

綾野剛和北村匠海因為拍戲朝夕相處一個月，他們私下拉近距離的方法不外乎是多聊天、互相加油、聚餐等。綾野剛笑說，因為拍戲很累，他們後來更多是分享按摩和針灸的好去處，以及討論等等收工可以吃什麼，相信這些正面的互動氛圍都會透過劇集成果展現出來。