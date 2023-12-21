我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

北村匠海、綾野剛拉近距離 下戲後分享按摩針灸

記者李姿瑩／綜合報導
北村匠海從內心揣摩幽助想法。（圖：Netflix提供）
北村匠海從內心揣摩幽助想法。（圖：Netflix提供）

真人版「幽遊白書」從開拍到上架播出，一直是全球動漫迷熱議焦點。主角北村匠海、綾野剛日前跨海接受媒體訪問，兩人不諱言背負著極大的責任與壓力，但他們對真人版「幽遊白書」深具信心，相信重新賦予了經典角色深刻靈魂。

接演真人版動漫作品往往吃力不討好，更遑論是國民經典代表作。飾演主角浦飯幽助的北村匠海從影18年，他認為演出真人版「幽遊白書」壓力雖大，卻也是他成長的動力。尤其他每一集中都有大量的動作戲，但是他不想讓這些動作僅僅是華麗的拳腳功夫，而是能夠注入大量的情感，和角色當下的感受，合而為一地呈現出來。

北村匠海彷彿已經與幽助合為一體，他直言幽助不一定想成為英雄，而是有著自己的正義感。他從原作中揣摩幽助走路的姿勢、說話語氣，再加上自己對角色的理解，讓幽助多了北村匠海的原創精神。

綾野剛演出的戶愚呂弟一身健壯肌肉，他和北村匠海一樣，拍攝事前都接受了大量的體能訓練。他不停提到團隊合作是真人版「幽遊白書」成功的關鍵，而演員們讓漫畫角色活靈活現，不僅仰賴強大的後製，還有對人性的掌握。他特別推薦觀眾一定要觀察幽助的眼神，在北村的詮釋下充滿了人性的力量。

綾野剛和北村匠海因為拍戲朝夕相處一個月，他們私下拉近距離的方法不外乎是多聊天、互相加油、聚餐等。綾野剛笑說，因為拍戲很累，他們後來更多是分享按摩和針灸的好去處，以及討論等等收工可以吃什麼，相信這些正面的互動氛圍都會透過劇集成果展現出來。

因為深知真人版「幽遊白書」背負著無數粉絲的期待，北村匠海特地喊話：「我們不會辜負你們的期待，希望這部作品能夠飛向全球所有的觀眾。」真人版「幽遊白書」已在Netflix上架。

綾野剛詮釋的戶愚呂弟充滿爆發力。（圖：Netflix提供）
綾野剛詮釋的戶愚呂弟充滿爆發力。（圖：Netflix提供）

動漫 Netflix

上一則

觀影說劇／阮經天投身「怒潮」 用最溫柔的情感拍最狠的戲

下一則

吳宗憲、張蘭直播賣貨認兄妹 贈「原味衣」留念

延伸閱讀

藝人NONO涉性侵10女 3件罪證不足不起訴

藝人NONO涉性侵10女 3件罪證不足不起訴
Lavana SPA水飛梭按摩套餐$282 獨特放鬆體驗 與摯愛共度佳節

Lavana SPA水飛梭按摩套餐$282 獨特放鬆體驗 與摯愛共度佳節
天氣變化大長輩易眩暈 中醫師推5穴位按摩舒緩

天氣變化大長輩易眩暈 中醫師推5穴位按摩舒緩
Netflix「幽遊白書」靈丸再現 對決經典反派戶愚呂兄弟

Netflix「幽遊白書」靈丸再現 對決經典反派戶愚呂兄弟

熱門新聞

周海媚北京豪宅內部一角落。 (取材自微博)

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

2023-12-13 21:54
ATEEZ進軍美國成果不俗。圖／Sony Music提供

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

2023-12-15 17:08
「閃電俠」票房不佳，還被點名為年度爛片。圖／摘自IMDb

2023最爛電影公布 阿湯慘遭打臉 「美國隊長」被修理

2023-12-16 09:02
周海媚過去因演出「倚天屠龍記」被封「最美周芷若」。(本報資料照片)

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

2023-12-16 06:31
周海媚病歷遭流出。圖／摘自微博

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

2023-12-13 10:31
楊洋（左）被爆向王楚然提分手，但遭到女方以私密照威脅。（取材自微博）

「人間煙火」失利 楊洋救人氣 搶新劇擠走吳磊

2023-12-15 05:30

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元