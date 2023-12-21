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裴斗娜「火之女」帥氣揮舞雙刀 直言「下機送訓練室」

記者黃保慧／綜合報導
裴斗娜在劇片中飾演奈美西絲 。（圖：Netflix提供）
裴斗娜在劇片中飾演奈美西絲 。（圖：Netflix提供）

導演查克史奈德繼「300壯士：斯巴達的逆襲」（300）、「正義聯盟」（Justice League）等大片後，籌備10年以上的史詩級科幻電影「Rebel Moon—第1部：火之女」將推出，他接受本報系聯合報專訪時，透露女主角蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）是第一位決定的人選，也是談論最久的一位，對於南韓巨星裴斗娜也是讚不絕口。

裴斗娜在片中飾演劍術高手「奈美西絲」，直說是一次特別經歷，過程非常有趣也很辛苦，「有很多東西要學，我們都努力達到導演標準，這真的很有趣，也玩得很開心。」預告片也可見她帥氣揮舞雙刀，她開玩笑說：「我像是從機場直接被送到訓練室。」裴斗娜也和其他演員進行大量訓練，「我們每天都有重量訓練、特技訓練，還要學習舞蹈、收割和騎馬，有很多東西要學。」她說在南韓或日本工作感覺像與導演或其他工作人員合作，「就像一個演員、一個藝術家，一起合作創造一部偉大的電影。對於好萊塢電影，比較不太感覺到那種合作的感覺，更像員工。」

對於找來裴斗娜演出，導演盛讚，「裴斗娜是一位了不起的女演員。」並補充說：「她不僅有表演實力，也是一個可靠的靈感來源。她的南韓文化在許多方面影響了她的角色服裝和背景故事等製作，這真的很有趣。」

而電影還有眾多出色的演員，查克史奈德透露曾演出「金牌特務」（Kingsman）的女主角蘇菲亞波提拉是第一位決定，但也是談論最久的人選，「我一直想要索菲亞，除此之外，電影裡擁有大家知道的我的好朋友『正義聯盟』雷費雪（Ray Fisher），我希望他出現在電影中。」至於能邀到奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）參演，他高興說：「老實說，找安東尼霍普金斯簡直瘋狂了。」

導演查克史奈德為新片「Rebel Moon—第1部：火之女」接受本報專訪。（圖：...
導演查克史奈德為新片「Rebel Moon—第1部：火之女」接受本報專訪。（圖：Netflix提供）

南韓 奧斯卡 好萊塢

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