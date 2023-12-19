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池錫辰健康亮紅燈 暫別13年Running Man

記者李姿瑩╱綜合報導
池錫辰突然向「Running Man」製作單位告假。(取材自Instagram)
池錫辰突然向「Running Man」製作單位告假。(取材自Instagram)

南韓「Running Man」固定班底池錫辰透過經紀公司宣布，因為身體健康狀況，不得不暫時請假休息，等恢復後再回到觀眾面前。這是他參與節目13年來首次請長假，粉絲相當震驚。

經紀公司在聲明中提到，池錫辰在健康檢查後得到需要接受治療的醫囑，所以必須暫時向「Running Man」請假。粉絲猜測他一定是遇到不得不停工休養的狀況，畢竟他已經57歲，只能祝他早日康復，期待他盡快歸隊。

加上池錫辰，「Running Man」今年已經折損2名大將。在節目待了6年的全昭旻，今年10月同樣無預警請辭，想把演藝重心拉回戲劇作品上。主持「Running Man」吃力不討好，除了體能耗損和容易受傷，被網友鋪天蓋地痛罵是極大的精神折磨，製作單位還在苦思要如何補位空缺，考慮用「輪替制」提高藝人參與意願。

「Running Man」曾挺過收視率低迷的考驗，但2021年李光洙的離開，讓死忠觀眾難以接受，如今全昭旻和池錫辰的異動，更讓鐵粉們人心惶惶。因為他們3人正好都是在節目裡被設定為是容易凸槌的形象，負責製造笑果，現在少了這些元素，主持班底情同家人的節目特色，也慢慢被淡化。

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