任時完偶包盡失 笑稱適合演魯蛇

任時完不計形象演出窩囊高中生。（圖：iQIYI國際站提供）

韓星任時完在主演韓劇 「少年時代」中使出渾身解數，不計形象搞笑，連哭戲都能逗樂觀眾，放飛自我的程度，連導演李明佑都擔心時完是不是打算演完這部戲就引退。

「少年時代」以1989年的南韓 忠清道為背景，任時完飾演從小就常被欺負，連呼吸都會惹來一頓揍的懦弱高中生「秉泰」，他的人生目標是避免挨打，因為跟著爸爸跑路，他借住在青梅竹馬「智英」（李先彬飾）家中，並轉學到強者生存的「扶餘農高」。

深怕再度遭霸凌的他，陰錯陽差地被誤認為曾獨自打敗17人的打架王「牙山白虎」，獲得全校學生崇拜，他也很快就享受起作為老大的滋潤生活，還博得校花「善花」（姜惠元飾）好感，以為成功逆襲人生的他，卻在正牌「牙山白虎」鄭景泰（李施優飾）出現後，逐漸被打回原形。

任時完在劇中演活窩囊高中生，他的心儀對象善花得知他是冒牌老大後，氣得起身賞了他一巴掌，重回挨揍日常加上失戀打擊，他望著善花的照片，哭到翻白眼，各種小表情加上委屈哭腔，讓觀眾紛紛留言說「時完哭了，我卻笑了」、「怎麼連演哭戲都能搞笑？」

導演李明佑透露，任時完打破了他前陣子在電影「沒有國家的冠軍」中的沉穩模樣，完美地展現變身級演技。導演說：「選角時，我腦海中第一個浮現的演員就是時完，開拍後，他徹底放飛到連我都擔心他是否要引退的程度，邊拍邊想這樣下去，他下一部作品該怎麼辦才好？」