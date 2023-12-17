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BTS柾國抱走3大獎 Stray Kids年度男團

娛樂新聞組／綜合報導
BTS成員楨國一口氣抱走3項音樂大獎。（取材自微博）
BTS成員楨國一口氣抱走3項音樂大獎。（取材自微博）

年末將至，不少頒獎盛事陸續盛大舉行，各類音樂排行榜結果也紛紛出爐。除了回顧一整年的音樂趨勢外，也能從中窺見新人崛起、世代交替的脈絡。近日，KBS World Radio透過網站及應用程式向廣大KPOP粉絲進行調查，分別選出五個年度獎項，其中本月12日才入伍的BTS成員楨國一人抱走三項大獎，年度男團、女團也大洗牌。

日前KBS World Radio透過網站及應用程式邀請KPOP粉絲投票選出五大年度KPOP獎項，包括年度藝人、年度歌曲、年度男團、年度女團、以及年度Solo歌手。此次投票共有來自112個國家，總共25萬9110人參與調查。參與人數最多的海外國家是印尼，其次是菲律賓和俄羅斯。BTS成員柾國憑7月發行的〈Seven〉以25%的得票率抱走年度歌曲，同時也被選為年度藝人及年度Solo歌手。

而拿下年度女團的則是去年8月出道的NewJeans，以22.03%的得票率位居第一，Twice與LE SSERAFIM緊追在後。年度男團為Stray Kids，他們去年位居第二，第一名則是BTS。今年Stray Kids以23.42%的得票率擊敗Seventeen與TOMORROW X TOGETHER奪下第一。

BTS 投票 俄羅斯

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