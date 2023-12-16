韓男團ATEEZ擠下泰勒絲 奪美國告示牌冠軍 「就像夢一樣」

ATEEZ進軍美國，成果不俗。(圖：Sony Music提供)

南韓 人氣團體ATEEZ破紀錄，他們這個月以正規二輯「THE WORLD EP.FIN: WILL」登上美國Billboard告示牌專輯榜首位，也衝進英國Official Albums Chat Top100第二名，寫下南韓四大經紀公司（SM、YG、JYP、HYBE）以外的「中小奇蹟」。成員們興奮地說：「超驚訝能拿下告示牌冠軍，能達成這樣的紀錄就像夢一樣。」

ATEEZ這次以正規二輯回歸，不僅成功挑戰蟬聯六周榜一的天后泰勒絲 (Taylor Swift)，登上Billboard告示牌專輯榜首位，也是第一個創下紀錄的「南韓中小經紀公司旗下團體」。專輯發行後，更馬上在美國創下了驚人的專輯銷量。根據Luminate所提供的數據，截至 12月7日當周，「THE WORLD EP.FIN: WILL」在美國創下了近15萬張的專輯銷量，證明團體在海外的超高人氣。

此外，他們還打入英國Official Albums Chat Top100第二名，成爲BTS 之後第二個同時進入英美兩大排行榜的男子團體，完成在同期出道團體中，空前絕後的驚人紀錄。

ATEEZ這一次逆襲奇蹟，寫下了K-POP歷史上的重大里程碑，粉絲忍不住直呼，「太令人驕傲啦」、「終於等到這一天」。