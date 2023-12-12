BTS團員陸續入伍 V秀小平頭自拍照

防彈少年團（BTS）成員RM（右二）與V（左二）11日開始履行兵役義務，Jimin（右一）和Jung Kook（左一）則是傳12日入伍。（取材自X平台）

南韓 天團防彈少年團（BTS ）最後四名未服役成員也開始唱從軍樂，RM（金南俊）與V（金泰亨）11日開始履行兵役義務，Jimin（朴智旻）和Jung Kook（田柾國）則是傳12日入伍。

中央社引述法新社報導，南韓男性只要身心健康，都必須服至少18個月的兵役。

儘管BTS是否該免除兵役的討論吵了多年，團隊大哥Jin（金碩珍）仍於去年入伍，J-Hope（鄭號錫）和SUGA（閔玧其）也於今年加入數饅頭行列。

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，RM與V預計11日起將先在忠清南道的陸軍訓練所接受五星期基本訓練。

RM日前在Weverse上傳訊息給粉絲，說這將是一段「新的靈感和學習時期」。

「暫時再見，無論何時何地我們都是我們！我們未來再相見。」

V也在社群網站 秀出小平頭和墨鏡的自拍照，並說：「剃頭戴太陽眼鏡一直是我的夢想。我總想著有一天試試看，太好了。」

七人團體BTS已成為全球文化現象，他們世界各地的巡迴演唱會門票銷售一空，歌曲屢屢在美國各大排行榜名列前茅。他們為南韓經濟帶來了數十億美元的收入，還建立了一支被稱為ARMY的國際粉絲軍團。

他們所屬的唱片公司11月已證實團中剩餘四名未服役成員將陸續入伍，但並未提供進一步訊息。

BTS自去年「真防彈聚餐」宣布單飛不解散後，每位成員都活躍於個人活動。今年6月，BTS更是迎來出道10周年，為了與歌迷紀念特別日子，也特別盛大舉辦一系列「2023 BTS Festa」活動。