南韓天團BTS暫時休團 最後4成員這2天陸續入伍

南韓天團防彈少年團（BTS）成員陸續服兵役。（美聯社）

南韓 天團防彈少年團（BTS ）最後4名未服役成員也開始唱從軍樂，RM（金南俊）與V（金泰亨）準備今天開始履行兵役義務，Jimin（朴智旻）和Jung Kook（田柾國）則是傳明天入伍。

法新社報導，韓國男性只要身心健康，都必須服至少18個月的兵役。

儘管BTS是否該免除兵役的討論吵了多年，團隊大哥Jin（金碩珍）仍於去年入伍，J-Hope（鄭號錫）和SUGA（閔玧其）也於今年加入數饅頭行列。

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，RM與V預計今起將先在忠清南道的陸軍訓練所接受5星期基本訓練。

RM昨晚在Weverse上傳訊息給粉絲，說這將是一段「新的靈感和學習時期」。

「暫時再見，無論何時何地我們都是我們！我們未來再相見。」

V昨天也在社群網站 秀出小平頭和墨鏡的自拍照，並說：「剃頭戴太陽眼鏡一直是我的夢想。我總想著有一天試試看，太好了。」

7人團體BTS已成為全球文化現象，他們世界各地的巡迴演唱會門票銷售一空，歌曲屢屢在美國各大排行榜名列前茅。他們為韓國經濟帶來了數十億美元的收入，還建立了一支被稱為ARMY的國際粉絲軍團。

他們所屬的唱片公司11月已證實團中剩餘4名未服役成員將陸續入伍，但當時並未提供進一步訊息。

根據韓國媒體，BTS最後兩名成員Jimin和Jung Kook將於明天入伍。