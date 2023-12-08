Jessi、朴載範 曬合照撇不和

Jessi（右）、朴載範否認不和傳言。（取材自Instagram）

南韓 嗆辣饒舌歌手Jessi去年離開合作「PSY大叔」公司P Nation後，今年4月宣布加入由朴載範（Jay Park）創立的公司「MORE VISION」，不過雙方合作僅七個月，近日傳出Jessi有意中止合約，外界也接連揣測她是否與老闆朴載範不和。對此，Jessi在本日凌晨發限動駁斥無稽之談，更怒嗆擅自臆測的人管好自己。

Jessi在凌晨時發出她與朴載範的合照，嗆辣表示自己剛到紐約，一醒來就看到不明所以的報導，希望大家能管好自己，她與朴載範很好，最後祝粉絲佳節愉快。朴載範隨後也同樣在限動PO出合照，稱自己跟Jessi一切都好，不需要擔心，不存在不和謠言。

事實上，兩人不和傳聞來自於韓媒「The Fact」報導，指出MORE VISION 和 Jessi 存在衝突，正在中止合約。Jessi在加入「MORE VISION」後五個月於今年10月發表新單曲〈GUM〉，同時這也是她在2022年推出熱門歌曲〈ZOOM〉後的首支單曲，正當各界都引頸期盼之際，Jessi卻取消了包含KBS2 「音樂銀行」等多個音樂節目，當時「MORE VISION」以藝人健康因素回應缺席打歌節目，Jessi與公司理念不和的傳聞便開始發酵。

而過去Jessi曾在廣播節目中坦言在P Nation的辛苦，她透露自己四年間沒有休息過，離開公司後學到很多東西，期間也遭遇過背叛，她也直言受到了傷害，因為持續的工作而疲憊不堪，壓力很大。另外Jessi也曾透露自己起初並不喜歡〈GUM〉這首歌，在選擇新歌時，她因為〈ZOOM〉大受歡迎而備感壓力，雖然她保留了很多好聽的歌，但這次她決定選擇這首歌來追求人氣，當時她也表達了自己想嘗試R&B曲風的意願。