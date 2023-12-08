兒子親自操刀製作 坂本龍一音樂會遺作將曝光

坂本龍一親自參與「坂本龍一：OPUS」選曲，演出20首涵蓋他音樂人生的經典曲目。(圖：采昌提供)

榮獲奧斯卡、金球獎、葛萊美獎等眾多獎項的日本傳奇音樂巨匠坂本龍一 ，今年3月28日因為癌症 逝世，享壽71歲。在他逝世前幾年，已經無法再進行現場演出，他感受到人生即將邁向盡頭，卻仍抱持「想再製作一次音樂作品」的意志，在他生命最後的幾個月當中，集中精力準備遺作音樂會電影「坂本龍一：OPUS」拍攝。

電影由坂本龍一的兒子空音央執導，經紀人伴侶空里香，以及増渕愛子、沼澤尚、艾瑞克尼亞里、艾伯特托倫等人共同製作。坂本龍一親自參與選曲，透過20首涵蓋他音樂人生的曲目，成品獲國際影展爭相邀約，權威媒體接連盛讚，坂本龍一更自認這是一部很好的作品。

片中只見坂本龍一獨自坐在舞台上，緩緩演奏他20首代表作品，曲目涵蓋他職業生涯的各個階段，從他在黃色魔術交響樂 團時期的實驗電子音樂，到他為「俘虜」(Merry Christmas, Mr. Lawrence)、「末代皇帝」(The Last Emperor)創作的電影配樂，以及他最後個人專輯「12」中的音樂。同時，也網羅坂本龍一過去沒有以鋼琴獨奏過的作品，包括「咆哮山莊」、「Ichimei – Small Happiness」，以及1978年黃色魔術交響樂團歌曲「東風」的重新編曲。