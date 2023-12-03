韓球員梁智英客串台劇 超狂背景遭起底

由安心亞(中)羅宏正(右二)主演的「女孩上場2」講述熱血女籃的故事，南韓正妹球員梁智英(右)也參加演出。（圖：客台提供）

台灣客家電視台2021年戲劇「女孩上場」播出後受到許多熱愛運動的年輕族群喜愛，也讓女子籃球被看見，因此獲得當年金鐘獎「戲劇節目編劇獎」的肯定。「女孩上場」第二季找來入圍 今年金鐘獎影后的安心亞、羅宏正加入球隊教練和領隊的行列，兩人日前現身桃園拍戲現場，現場也驚見身高181公分、南韓 正妹球員梁智英，亮眼外型毫不輸明星。

客家電視台台長向盛言表示，「女孩上場」是全台灣首部女子高中籃球隊的連續劇，由百位球員裡海選出18位素人，由金鐘影后黃采儀率領表演指導團隊，進行每周2次、歷時8個月的表演課，第二季更是加碼製作費，續集規格全面提升，因此也加入了兩位優秀的演員安心亞、羅宏正。其中客串演出的南韓正妹球員梁智英，亮眼外型讓媒體驚艷。