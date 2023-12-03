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韓球員梁智英客串台劇 超狂背景遭起底

記者楊起鳳／綜合報導
由安心亞(中)羅宏正(右二)主演的「女孩上場2」講述熱血女籃的故事，南韓正妹球員梁智英(右)也參加演出。（圖：客台提供）
由安心亞(中)羅宏正(右二)主演的「女孩上場2」講述熱血女籃的故事，南韓正妹球員梁智英(右)也參加演出。（圖：客台提供）

台灣客家電視台2021年戲劇「女孩上場」播出後受到許多熱愛運動的年輕族群喜愛，也讓女子籃球被看見，因此獲得當年金鐘獎「戲劇節目編劇獎」的肯定。「女孩上場」第二季找來入圍今年金鐘獎影后的安心亞、羅宏正加入球隊教練和領隊的行列，兩人日前現身桃園拍戲現場，現場也驚見身高181公分、南韓正妹球員梁智英，亮眼外型毫不輸明星。

客家電視台台長向盛言表示，「女孩上場」是全台灣首部女子高中籃球隊的連續劇，由百位球員裡海選出18位素人，由金鐘影后黃采儀率領表演指導團隊，進行每周2次、歷時8個月的表演課，第二季更是加碼製作費，續集規格全面提升，因此也加入了兩位優秀的演員安心亞、羅宏正。其中客串演出的南韓正妹球員梁智英，亮眼外型讓媒體驚艷。

今年30歲的梁智英是第一次演戲，這次赴台拍攝4天，笑稱劇組氣氛融洽。她過去曾在南韓三星生命保險隊效力7年，目前退役當三星集團旗下青少年俱樂部的籃球教練。手長腳長的她，家世背景也很驚人，母親是拿過奧運銀牌的籃球員，當時在台灣普門國中當教練，所以梁智英國小六年級曾跟著母親在台灣住過四年，基本中文都能聽得懂。她的妹妹目前也是籃球員，出身籃球世家的她，擁有181公分的高聎身材，今穿著球衣現身，露出一雙大白長腿，讓人印象深刻。

南韓正妹球員梁智英來台拍台劇「女孩上場姣好容貌讓外界驚艷。（圖：客台提供）
南韓正妹球員梁智英來台拍台劇「女孩上場姣好容貌讓外界驚艷。（圖：客台提供）

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