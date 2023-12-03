少時太妍特殊習慣 不瘦也難

少女時代隊長太妍帶著新專輯「To. X」回歸，並意外公開藏有體重秘密的生活習慣。（取材自Instagram）

少女時代隊長太妍日前帶著新專輯「To. X」回歸，R&B情歌也讓粉絲不斷按下重播鍵，另外也與男演員在MV中有許多近距離對手戲。太妍此次回歸也登上各節目宣傳，近日她做客Got7成員BamBam的節目「Bam家」，不僅一圓BamBam的粉絲夢，也意外公開藏有體重秘密的生活習慣。

太妍日前做客「Bam家」還帶來了給BamBam的手寫信，而BamBam終於如願見到女神緊張到不斷手抖，還說要把信裱框起來。見到太妍後他送上巧克力棒零食以及ZERO（太妍的寵物狗）的冬天衣服，狂收禮物讓太妍懷疑：「今天是我的生日嗎？」另外BamBam也親手準備青木瓜沙拉招待女神，期間兩人在聊到食物話題時，意外曝光太妍私下的飲食習慣。

太妍坦言自己不僅食量小、挑食，也是「小孩子口味」，不太能吃辣，喜歡零食、甜食跟炸豬排，就連泡麵也不常吃，因為幾乎都有辣，泡菜也是找不太辣的來吃。接著她補充自己吃東西的習慣，平常時不時會吃一點零食，偏愛一口一個的那種，然後會吃一吃休息一下，再繼續吃。她表示每個人都有享受食物的方式，像是有些人就喜歡下班跟朋友聚餐，但自己就沒有這種嚮往，對食物也不太感興趣。這樣的飲食方式也讓BamBam擔心女神的健康，還問對方有沒有做過內視鏡檢查，太妍則笑說自己做過檢查很健康。

事實上太妍長年維持43至45公斤的體重，除了本身胃口就不大，她也維持早睡早起，每天做皮拉提斯的生活習慣，間接少量多參加上每天運動，因此養成吃不胖的好體態。