韓團INFINITE主唱南優鉉罹罕見癌 動刀留20公分疤

南優鉉罹患罕見癌症，如今順利痊癒。(記者吳致碩／攝影)

南韓 男團INFINITE今年9月曾赴台開唱，當時主唱南優鉉在演唱會尾聲時，公開表示「在南韓生了一場大病」，能在動完手術後順利重回舞台，實在非常感恩，也提醒粉絲們一定要注意身體健康。韓媒近日披露他確實生重病，被檢查出罹患罕見癌症 。

南優鉉接受多家韓媒專訪中，透露了自己今年對人生整個改觀，原因是4月時發現罹患「GIST（Gastrointestinal stromal tumor）腸胃道間質腫瘤」，是罕見癌症的一種，得到此病的機率約為百萬分之十。

他在4月時還曾赴台舉辦個人見面會，當時已是抱病演出，卻完全看不出異樣，回韓後隨即安排接受手術。「我以為是簡單的小手術，結果醫生說要去大醫院動刀。我轉診到大學附設的醫院進行手術，肚子被切開約20公分，疤痕到現在還很明顯。」

南優鉉術後花了兩個月復健，工作行程全部取消。他坦言那段時間非常難熬，家人、同事和INFINITE成員都嚇到，也非常擔心他。在大家的幫助和照顧下，他低調完成治療，與團員們如期在7月回歸。

南優鉉坦言，成員們本來考慮到他身體狀況，討論要把發片時間延後，醫生也警告他如果壓力太大，癌細胞 可能會復發。但他選擇自行承擔風險，不想因為自己一個人打亂計畫。

如今他順利痊癒，選擇親自向粉絲報平安，希望為正在經歷病痛折磨的人加油打氣。醫生也認證他恢復良好，未來只需要定期回診追蹤。