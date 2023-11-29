我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

韓團INFINITE主唱南優鉉罹罕見癌 動刀留20公分疤

記者李姿瑩／綜合報導
南優鉉罹患罕見癌症，如今順利痊癒。(記者吳致碩／攝影)
南優鉉罹患罕見癌症，如今順利痊癒。(記者吳致碩／攝影)

南韓男團INFINITE今年9月曾赴台開唱，當時主唱南優鉉在演唱會尾聲時，公開表示「在南韓生了一場大病」，能在動完手術後順利重回舞台，實在非常感恩，也提醒粉絲們一定要注意身體健康。韓媒近日披露他確實生重病，被檢查出罹患罕見癌症

南優鉉接受多家韓媒專訪中，透露了自己今年對人生整個改觀，原因是4月時發現罹患「GIST（Gastrointestinal stromal tumor）腸胃道間質腫瘤」，是罕見癌症的一種，得到此病的機率約為百萬分之十。

他在4月時還曾赴台舉辦個人見面會，當時已是抱病演出，卻完全看不出異樣，回韓後隨即安排接受手術。「我以為是簡單的小手術，結果醫生說要去大醫院動刀。我轉診到大學附設的醫院進行手術，肚子被切開約20公分，疤痕到現在還很明顯。」

南優鉉術後花了兩個月復健，工作行程全部取消。他坦言那段時間非常難熬，家人、同事和INFINITE成員都嚇到，也非常擔心他。在大家的幫助和照顧下，他低調完成治療，與團員們如期在7月回歸。

南優鉉坦言，成員們本來考慮到他身體狀況，討論要把發片時間延後，醫生也警告他如果壓力太大，癌細胞可能會復發。但他選擇自行承擔風險，不想因為自己一個人打亂計畫。

如今他順利痊癒，選擇親自向粉絲報平安，希望為正在經歷病痛折磨的人加油打氣。醫生也認證他恢復良好，未來只需要定期回診追蹤。

癌症 南韓 癌細胞

上一則

曹佑寧金馬紅毯被罵翻 楊千霈：我見到他沮喪表情

下一則

日本男神綾野剛 超愛台灣殭屍片 還玩貼假符咒

延伸閱讀

超人氣影后被嫌「整形失敗臉變僵」 反嗆：我靠化妝

超人氣影后被嫌「整形失敗臉變僵」 反嗆：我靠化妝
拉皮手術莫名被「隆胸提臀」65歲她多付7.5萬醫療費崩潰痛哭

拉皮手術莫名被「隆胸提臀」65歲她多付7.5萬醫療費崩潰痛哭
9旬翁換人工關節 2天後能爬樓梯

9旬翁換人工關節 2天後能爬樓梯
秋冬提升美麗自信好時機 任安慎整型美容年終大酬賓

秋冬提升美麗自信好時機 任安慎整型美容年終大酬賓

熱門新聞

《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

2023-11-21 16:21
愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂