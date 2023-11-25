青龍獎／湯唯走紅毯被表白 宋仲基狂比愛心
南韓第44屆青龍電影獎日前登場，「犯罪都市3」李浚赫、「禍亂：地下秩序」宋仲基、「水泥烏托邦：末日浩劫」李秉憲以及「神鬼海底撈」趙寅成紛紛走上紅毯。中國女星湯唯也現身，現場更有許多粉絲用中文喊「姐姐我愛妳」，讓她靦腆地笑回應粉絲，受訪時並用流利英文回應。
宋仲基以「禍亂：地下秩序」入圍最佳男配角，登場時立刻狂比愛心，隨後微笑表示能與這麼多演員們一起入圍是最開心的事，會好好享受當天的典禮。
朴寶英以「水泥烏托邦：末日浩劫」入圍影后，她對於自己能入圍影后相當開心，並強調自己完全不期待能獲獎，因為電影入圍許多獎項，自己是帶著祝福的心情前來。
另外，53歲南韓女神金憓秀曾連續主持青龍獎，今年正滿30年，讓她過往有有「青龍女神」、「青龍的女人」封號。她今年決定卸下主持棒，讓許多粉絲感到相當不捨，此次她的最後彩排照也流出，並穿著深V性感禮服，與搭檔柳演錫一同亮相。
金憓秀此次也入圍青龍獎，在紅毯上被問到最後一次主持的感想，她感性表示：「難以用簡短的言語形容，這個舞台給了我很特別的意義。」柳演錫則回應：「可以跟前輩一起踏上紅毯很榮幸。」
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