青龍獎／湯唯走紅毯被表白 宋仲基狂比愛心

湯唯現身時，現場有許多粉絲用中文喊「姐姐我愛妳」。(美聯社)

南韓 第44屆青龍電影獎日前登場，「犯罪都市3」李浚赫、「禍亂：地下秩序」宋仲基 、「水泥烏托邦：末日浩劫」李秉憲以及「神鬼海底撈」趙寅成紛紛走上紅毯。中國女星湯唯也現身，現場更有許多粉絲用中文喊「姐姐我愛妳」，讓她靦腆地笑回應粉絲，受訪時並用流利英文回應。

宋仲基以「禍亂：地下秩序」入圍 最佳男配角，登場時立刻狂比愛心，隨後微笑表示能與這麼多演員們一起入圍是最開心的事，會好好享受當天的典禮。

宋仲基登場時立刻狂比愛心。(美聯社)

朴寶英以「水泥烏托邦：末日浩劫」入圍影后，她對於自己能入圍影后相當開心，並強調自己完全不期待能獲獎，因為電影入圍許多獎項，自己是帶著祝福的心情前來。

另外，53歲南韓女神金憓秀曾連續主持青龍獎，今年正滿30年，讓她過往有有「青龍女神」、「青龍的女人」封號。她今年決定卸下主持棒，讓許多粉絲感到相當不捨，此次她的最後彩排照也流出，並穿著深V性感禮服，與搭檔柳演錫一同亮相。