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青龍獎／李秉憲二度封帝 鄭有美爆冷從影18年首奪影后

記者陳建嘉／綜合報導
李秉憲(左)、鄭有美青龍獎封帝后。(取材自微博)
李秉憲(左)、鄭有美青龍獎封帝后。(取材自微博)

南韓影星李秉憲以「水泥烏托邦：末日浩劫」兩度拿下青龍獎影帝，這是他繼由「萬惡新世界」之後兩度獲獎。他早前才在紅毯開玩笑說，「這是個公正的獎，應該會頒給我吧」，結果真的獲獎。他上台時立刻說，「真的很公正」，隨後向台下的前輩宋康昊道歉，「我開玩笑的啦」。

李秉憲提到剛才在舞台上看到朴軫永的勁歌熱舞，並表示自己人生目前最後悔的瞬間，「就是十年前多在釜山電影時喝到醉，還跟朴軫永要求對決跳舞」。他並稱讚，青龍獎是有權威又公正的電影獎，是因為有這麼多人一起共同的努力，並提到主持人金憓秀主持30屆照樣功不可沒，隨後又幽默表示，「所以妳是五歲開始主持的嗎？」

最後他提到，自己與妻子李珉廷即將在下個月迎來第二個小孩，希望能將這座獎獻給正在家裡看轉播的妻子，「真的太棒了」。

影后則由「鬼夢遊」鄭有美，爆冷打敗先前外界看好的「塑料大棚」金瑞亨、「神鬼海底撈」金憓秀，她出道18年以來首度獲得青龍獎。她也轉頭向最後一次擔任主持人的金憓秀告白，「十年前沒有遇到前輩的話，不知道我會不會繼續當演員，我能站在這個位置是托前輩的福」，讓現場響起如雷掌聲。

趙寅成以「神鬼海底撈」拿下青龍獎最佳男配角。(取材自Instagram)
趙寅成以「神鬼海底撈」拿下青龍獎最佳男配角。(取材自Instagram)

另外，趙寅成以「神鬼海底撈」拿下青龍獎最佳男配角，趙寅成今年電影、戲劇都有卓越成就，並以電視劇「MOVING異能」事業再登高峰。飾演他兒子李正河在紅毯上也為爸爸加油，表示如果趙寅成獲獎，那麼他會開心到飛上天。呼應了劇中父子倆都會飛行的超能力，如今趙寅成得獎，讓眾網友笑稱「真的要飛了」。

趙寅成上台時首先向以同片提名的朴正民道歉，並表示朴正民才該獲獎，隨後感謝導演、劇組人員給予他最大的協助，讓他才能表現更為傑出，「我記得我們殺青那天我哭了，這對我來說是很珍貴的體驗，美好的回憶」。

全余贇以「誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙」獲得最佳女配角，不僅打敗同片演出的鄭秀晶，更擊退金善映、韓善伙等強敵。她上台時瞬間大哭，整個人無法自已，開心表示自己從影多年終於拿到青龍獎演技獎項肯定，內心非常激動。

全余贇以「誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙」獲獎，在台上激動大哭。(取材自YouTube)
全余贇以「誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙」獲獎，在台上激動大哭。(取材自YouTube)

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