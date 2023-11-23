柳演錫殺人魔上身 天真語氣嚇到李聖旻

「運氣好的日子」中李聖旻（右）載到殺人魔柳演錫，為了錢讓自己陷入險境。（圖：iQIYI國際站提供）

柳演錫在驚悚劇「運氣好的日子」化身連環殺人魔，戲外他卻笑稱，比起挑戰角色，更讓他有壓力的是已經39歲，卻必須為戲再度穿上高中校服。

韓劇 「運氣好的日子」改編自同名網漫，描述李聖旻飾演的老實大叔「吳澤」，在欠了一屁股債後，與老婆離婚並改行當計程車司機，為了籌措女兒的學費，他不惜和同事鬧翻，也要接下答應以韓幣100萬元（約770美元）包車前往木浦的客人，豈知上路後才發現對方竟是連環殺人魔。

柳演錫表示身為演員能夠透過作品展現全新形象，令觀眾產生好奇心，是一件很幸福的事情，收到演出邀約後，他上網看了原著漫畫，覺得金赫洙這個角色很獨特，充滿吸引力，因此決定試著跳出暖男形象框架，挑戰演技變身，聽到原著作者Aporia誇讚他的演技跟「黑暗騎士」（The Dark Knight）中的「小丑」希斯萊傑（Heath Ledger）一樣令人驚豔時，他不禁害羞地直搖手。

出道20年的柳演錫曾在「浪漫醫生金師傅」及「機智醫生生活」系列及其他作品中6度扮演醫生角色，這次再度以醫生扮相登場，他強調很不一樣，因為劇裡金赫洙的真面目是個冷血殺人魔，選擇當醫生是因為他想習得人體解剖知識，好運用在犯罪上。

在逃亡路上，柳演錫不時用無比天真的態度來描述自己殘忍犯案的過程，令李聖旻背脊發涼，他說：「我不是沒演過反派，但這麼惡毒的角色還是頭一遭，在看見吳澤露出恐懼神情後，我扮演的金赫洙反而更樂在其中，那感覺就像是小孩子開心地向父母分享今天有哪些好玩的事情一樣。」

跟柳演錫有多場精采對手戲的李聖旻說：「柳演錫之前在『毒梟聖徒』中的表現就讓我留下了深刻印象，在這次作品中，他用善良的臉孔，做出各種令人毛骨悚然的舉止，這種反差充滿戲劇效果，令人難忘，期待他以後接演更多反派角色。」

柳演錫除了透過眼神跟語氣展現令人無法捉摸的陰晴不定氛圍，為凸顯金赫洙喪失痛覺的特點，拍攝時他還向導演畢鑑盛提議把辣醬加在魚板上大口吃下，「因為甜味跟鹹味不同，辣味屬於痛覺，所以我想這樣做或許能讓角色更鮮明。」

此外，劇中還穿插了金赫洙高中時代的故事，柳演錫認為比起挑戰全新角色的壓力，必須為戲扮回高中生這點更讓他感到負擔沉重。他本來以為導演會找其他年輕演員來詮釋，但導演卻說無法輕易交給其他演員完成，最終成功說服他穿上學生制服。

他笑說：「從造型師到攝影師，所有工作人員都努力讓我看來更顯年輕，而且大家仔細看的話，會發現劇中扮演我同學的也都是年過30的演員，多虧了他們，我看起來沒有過於違和，這點我該誇導演貼心嗎？」