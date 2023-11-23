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BLACKPINK獲頒榮譽勳章 Jennie東張西望挨轟

記者陳建嘉／綜合報導
BLACKPINK接受英王查理授勳。（路透）
BLACKPINK接受英王查理授勳。（路透）

南韓女團BLACKPINK 不只出席英國國宴，會後更被英王查理獲頒MBE榮譽勳章，表揚她們對環境保護永續發展帶來的影響，查理更表示「這麼多年了，妳們依舊是好夥伴，有機會真想看妳們表演」，4姝也開心舉起獎牌合影。

英媒「BBC」報導，南韓總統尹錫悅從11月便展開一連串的國際訪問，更在日前出席英國國宴，不僅是英王查理夫妻，就連威廉王子、凱特王妃也出席接待嘉賓，全球當紅的女團BLACKPINK自然是話題人物，只見她們穿著連身長禮服，有如公主一般，獲得全場注目。

英王查理在致詞時，先用韓文簡單打招呼，並誇讚南韓娛樂文化影響全世界，「我表揚BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rose，她們除了有極大的影響力，並向世界各地傳達有關環境保護和永續發展的理念，看到韓國年輕一代致力於這一事業，非常鼓舞人心」。BLACKPINK也是繼由1997年的辣妹合唱團之後，再度前進白金漢宮的流行女團。

據香港01報導，從影片中可見她們逐一被英國皇室晚宴主持點名，她們都表現出一面意外和驚喜。網民都大讚她們的反應夠真實可愛；四位成員與查理交談期間，Jennie不時四處張望，似是有點不耐煩，遭英國網民狠批她無禮不懂尊重人。

BLACKPINK 南韓 凱特

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