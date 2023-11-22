BLACKPINK 進白金漢宮 英王查理讚賞「韓流」影響全世界

Jennie被英王查理公開讚揚時開心轉頭。圖／摘自X平台

雖然BLACKPINK 是否與YG娛樂續約，至今尚未定論，不過英王查理King Charles III）近期在白金漢宮舉辦國宴款待來訪的南韓 總統尹錫悅夫婦，BLACKPINK四位成員更合體穿著禮服出席活動，76歲的查理在公開致詞時，除了表揚與南韓的合作愉快之外，更讚賞韓流娛樂文化影響全世界，還逐一點名Jisoo、Rosé、Lisa、Jennie是其中代表人物，「她們是聯合國的宣傳大使，向全世界傳導環境保護的永續發展有極大影響力，並能持續發揚目標」，Jisoo與Jennie聽到英王提及自己名字，還驚訝轉頭表示不可置信，畫面被網友捕捉下來，相當可愛。

Jisoo被英王查理公開讚揚時神情略顯訝異。圖／摘自X平台

根據英媒「BBC」報導，南韓總統尹錫悅在11月21日開始展開一連串國際訪問，更應英王查理邀請出席白金漢宮的國宴，帶著眾多嘉賓一起出席，不只是英王查理夫妻，就連威廉王子（Prince William）、凱特 王妃（Kate Middleton）也在宴席之列，BLACKPINK也是受邀賓客，英王查理一開始便用韓文簡單打招呼，隨後讚賞韓流文化，「她們是全球超級巨星」，提到他最近一次造訪南韓竟要追溯到在1992年，更揶揄自己始終不太懂「江南style」，並提及PSY、防彈少年團以及BLACKPINK的名字。

查理提到英國的金獎導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）、搖滾天團披頭四（The Beatles），也讚賞奉俊昊、「魷魚遊戲」等知名影劇，「我們的文化都擁有吸引全世界的非凡能力，一起運用我們的軟實力吧」。

BLACKPINK日前結束世界巡演，傳出成員未續約，巡演成團體最後公開活動，再加上4位團員各有盤算，恐難再度合體，但有韓媒報導指出，4人制會繼續走下去，其中會有2名成員與YG娛樂繼續簽約。