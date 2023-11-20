我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

女粉持刀攻擊 SJ圭賢手受傷

記者陳建嘉／綜合報導
SJ圭賢傳出為了保護舞台劇其他演員遭受女子持刀攻擊。（取材自Instagram）
SJ圭賢傳出為了保護舞台劇其他演員遭受女子持刀攻擊。（取材自Instagram）

韓星SJ圭賢最近正在演出音樂劇「賓漢」，竟意外傳出被一名30幾歲的女子持刀傷害，韓媒報導指出，這名女子持刀闖入化妝間，並且不停持刀揮舞，似乎要攻擊演員，讓一旁的圭賢見狀後連忙制止，在過程中手指被劃傷，引發議論。

韓媒「TV朝鮮」指出，這位30幾歲的女子「A某」日前闖入首爾江西區的音樂劇化妝間，並向參演的演員揮舞刀，當時圭賢正好在化妝間，為了阻止對方而受傷，消息指出，A某與演員們並不認識，只有在演出前一天曾進入化妝間，這次則是在看完表演後闖入，警方目前正在調查細節，消息一出引起軒然大波，更有不少粉絲質疑這名女子如何將凶器帶入會場，現在竟沒有任何安全檢查，目前關於圭賢的傷勢等眾多細節，正待經紀公司逐一公布。

Super Junior2005年出道，圭賢2006年加入，是年紀最小與最後加入的成員，由於是第13個加入，暱稱為「小13」。

2007年4月19日凌晨，隊長利特和成員神童、銀赫及圭賢參加廣播節目後返回宿舍時發生嚴重車禍，其中圭賢傷勢最重，出現氣胸、肋骨和大腿骨折等，一度需要仰賴呼吸器，住院超過兩個半月才出院。

圭賢上節目回憶當時，醫師告知動手術也僅有20％生存率，但由於手術需要切開氣管，原本反對他當歌手的父親強力阻止，擔心影響他唱歌的夢想，最後在肋下開刀，五個月後才再次站上舞台。

上一則

清空對方動態、遲未辦婚禮…沈夢辰、杜海濤再傳婚變

下一則

假面婚姻？ 休傑克曼傳砸大錢讓前妻封口

延伸閱讀

女闖休息室揮刀 韓星圭賢拍音樂劇驚傳遇襲受傷

女闖休息室揮刀 韓星圭賢拍音樂劇驚傳遇襲受傷
黎明演唱會 女粉拿手燈唱跳 擊中前面歌迷頭部濺血

黎明演唱會 女粉拿手燈唱跳 擊中前面歌迷頭部濺血
陳士惠新作「別離之歌」音樂劇 黃心芸12日挑梁演奏

陳士惠新作「別離之歌」音樂劇 黃心芸12日挑梁演奏
休士頓中國教會、演藝使徒17日首演「只有一回」音樂劇

休士頓中國教會、演藝使徒17日首演「只有一回」音樂劇

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？