女粉持刀攻擊 SJ圭賢手受傷

SJ圭賢傳出為了保護舞台劇其他演員遭受女子持刀攻擊。（取材自Instagram）

韓星SJ圭賢最近正在演出音樂劇「賓漢」，竟意外傳出被一名30幾歲的女子持刀傷害，韓媒報導指出，這名女子持刀闖入化妝間，並且不停持刀揮舞，似乎要攻擊演員，讓一旁的圭賢見狀後連忙制止，在過程中手指被劃傷，引發議論。

韓媒「TV朝鮮」指出，這位30幾歲的女子「A某」日前闖入首爾江西區的音樂劇化妝間，並向參演的演員揮舞刀，當時圭賢正好在化妝間，為了阻止對方而受傷，消息指出，A某與演員們並不認識，只有在演出前一天曾進入化妝間，這次則是在看完表演後闖入，警方目前正在調查細節，消息一出引起軒然大波，更有不少粉絲質疑這名女子如何將凶器帶入會場，現在竟沒有任何安全檢查，目前關於圭賢的傷勢等眾多細節，正待經紀公司逐一公布。

Super Junior2005年出道，圭賢2006年加入，是年紀最小與最後加入的成員，由於是第13個加入，暱稱為「小13」。

2007年4月19日凌晨，隊長利特和成員神童、銀赫及圭賢參加廣播節目後返回宿舍時發生嚴重車禍，其中圭賢傷勢最重，出現氣胸、肋骨和大腿骨折等，一度需要仰賴呼吸器，住院超過兩個半月才出院。

圭賢上節目回憶當時，醫師告知動手術也僅有20％生存率，但由於手術需要切開氣管，原本反對他當歌手的父親強力阻止，擔心影響他唱歌的夢想，最後在肋下開刀，五個月後才再次站上舞台。