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羽生結弦壓力大閃離 木村拓哉成為「有擔當」前例

娛樂新聞組／綜合報導
木村拓哉(右)和工藤靜香結婚已23年。(取材自Instagram)
木村拓哉(右)和工藤靜香結婚已23年。(取材自Instagram)

日本知名「花滑王子」羽生結弦日前無預警宣布婚訊震驚各界，但新婚只維持105天就畫下句點。他稱因為受不少媒體長期騷擾跟蹤，與不堪其擾的妻子決定離婚，還對方一個清靜的生活。

羽生結弦自宣布婚訊以來，各方媒體、粉絲，甚至私生飯都拼命想扒出他妻子的真實身分，他甚至婚後都仍未與對方共同生活，而是跟家人住在一起。羽生結弦在聲明中透露「妻子連家門都無法踏出」為了支持守護他而努力著。而生活空間則時常有陌生車輛、陌生人徘徊，考慮到對方以及無法再面對這樣的情況，兩人決定離婚。

羽生結弦離婚震驚各界。（取材自羽生結弦official_Staff)
羽生結弦離婚震驚各界。（取材自羽生結弦official_Staff)
羽生結弦的離婚與狗仔緊迫盯人有很要緊的關係。（路透資料照片）
羽生結弦的離婚與狗仔緊迫盯人有很要緊的關係。（路透資料照片）

羽生結弦離婚消息公開後，網路社群上有一篇「嫁給羽生結弦本身就是個錯誤吧」引起討論，原PO認為基本上他不應該也不該結婚的，「要想想羽生受到全日本多少女性的愛戴，就代表你成為他太太就有多少敵人」，他提出粉絲追星的例子，指出「日本女生追星連傑尼斯偶像過了40歲還不希望，甚至不願意也不讓他們結婚，甚至談戀愛都不要讓粉絲知道，有些還會寄黑函去威脅，在網路上重傷的」。最後他建議除非婚後直接離開日本飛到一個很少人知道他的國家居住，要不然他只能一輩子保持單身，永遠不能談戀愛和結婚，誰叫他太受歡迎了。

不過仍有不少網友猜測也許離婚有內幕或是個幌子，Dcard上則有網友逆風持相反意見，認為羽生結弦這麼做很沒擔當，質疑沒有能力保護另一半卻又無預警官宣結婚，最後聲明直接把責任推到自己前妻、粉絲、媒體身上，走到離婚一途更顯得隨意。另外也有網友提到當年宣布結婚的木村拓哉以及工藤靜香，認為雖然女方也是名人，但面對視她為敵人的粉絲與木村共結連理，心臟也是非常大顆，更能體會作為一個普通人的羽生結弦前妻心理遭受多大的恐懼與不安。

羽生結弦 日本

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