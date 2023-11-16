打敗「黑暗榮耀」宋慧喬 韓孝周大鐘獎奪視后

韓孝周以戲劇「MOVING異能」獲視后。(取材自Instagram)

南韓 第59屆大鐘獎揭曉，今年到場明星不若往年，也讓這個和青龍獎、百想藝術大賞並稱南韓三大電視電影獎的盛典冷清許多；女星方面，韓孝周、廉晶雅、金瑞亨均盛裝出席，韓孝周以超能劇「MOVING異能」拿下視后，視帝則由崔岷植以「地下菁英」奪下，但他未到場僅以視訊表達感謝。

韓孝周打敗「黑暗榮耀」宋慧喬 、「假面女郎」高賢廷，順利封后，她表示獲獎有些不好意思，認為這個獎項不是屬於她，而是替「MOVING異能」全體工作人員拿下的，畢竟她因為該劇獲得好評不是個人的功勞，而是導演、編劇、工作人員及對手演員的共同努力才使得她的角色閃耀。

她也表示在劇中飾演媽媽的角色，一度掙扎自己是否太年輕，曾考慮辭演，但因為劇本實在正義又溫暖讓她決定演出，最後也說希望善良的人在世上能獲幸福。

電影方面，影帝影后則分別由「水泥烏托邦：末日浩劫」李秉憲、「塑料大棚」金瑞亨奪得，這是李秉憲第4座大鐘獎影帝，他因為拍攝電影未能到場領獎，也透過影片向評審、劇組道謝。

金瑞亨領獎時提到「塑料大棚」是在探討青少年犯罪、自殘、性暴力等社會問題，當初她拿到劇本時，邊哭邊讀完，她感謝大家給予她這麼好的奬，之後會再帶著好的作品給大家。

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