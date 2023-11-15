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朴敘俊開箱「漫威豪華露營車」 興奮喊：我可住在這

記者陳建嘉／綜合報導
朴敘俊日前在個人影音平台開箱「漫威豪華露營車」。（圖：迪士尼提供）
朴敘俊日前在個人影音平台開箱「漫威豪華露營車」。（圖：迪士尼提供）

漫威首支女力天團魅力非凡，貓貓呆頭鵝及超萌貓咪大軍也深得人心，「驚奇隊長2」甫上映，美國票房粗估4700萬美元，輕鬆穩坐周末賣座冠軍，再度證明漫威的強大號召力。

而上周五美國上映首日，「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）無預警現身紐約市電影院，讓觀眾又驚又喜，也成為美國演員工會罷工落幕後，打頭陣公開亮相的重量級巨星，她在現場與飾演神盾局局長尼克福瑞的山繆傑克森視訊連線，掀起另一波高潮。

布麗拉森在罷工一結束立刻投身「驚奇隊長2」宣傳。（圖：迪士尼提供）
布麗拉森在罷工一結束立刻投身「驚奇隊長2」宣傳。（圖：迪士尼提供）

布麗拉森更聲稱：「朴敘俊可能是我合作過最有名的紅星！」造型令人耳目一新飾演陽王子的朴敘俊則大讚：「能加入本片的陣容令我相當興奮，我也覺得本片的一切都真的十分出色！」拉森也說很高興山繆傑克森能回歸團隊，令他們能夠再度時常即興演出且樂在其中，也打包票保證本片動作更上一層樓，真的棒呆了。

此外，特別演出的南韓男神朴敘俊也在自己的頻道上傳一支9分5秒的影片，分享在韓、美拍攝電影的不同之處，至於待機室的露營車讓他相當驚訝，更提到在南韓拍片時，都以私人休息室為主，至於好萊塢則是露營車，雖然看似精簡，但裡面竟有客廳、臥室、電視、沙發、廁所，以及簡單的廚房設備，應有盡有，讓他開箱完之後興奮直說「我可以住在這裡」。

影音來源：YouTube

漫威 南韓 電影院

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