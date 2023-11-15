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「蒼鷺與少年」12月北美上映 克里斯汀貝爾配音 宮崎駿手繪海報公開

中央社／東京15日專電
宮崎駿手繪的「蒼鷺與少年」電影海報今天公開。（取材自X平台）
宮崎駿手繪的「蒼鷺與少年」電影海報今天公開。（取材自X平台）

日本動畫大師宮崎駿睽違10年推出新片「蒼鷺與少年」在日本開出好票房，他手繪的電影海報今天公開，將於11月17日在日本全國上映電影院上架。

「蒼鷺與少年」的英語配音卡司豪華，包括克里斯汀貝爾（Christian Bale）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、陳靜、威廉達佛（Willem Dafoe），以及戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）等人，將於12月8日在北美上映。

「蒼鷺與少年」是宮崎駿的自傳故事，以他從母親那邊得到、吉野源三郎的同名小說「你想活出怎樣的人生」（日文原片名）做為片名，講述他的少年時代。

第2波海報由宮崎駿親手繪製，也是他在製作這部作品時最初繪製的圖像，包括主角真人，背景還有真人的角色設定，像是「11歲、小學6年級」等文字。

這部電影上映後，以山時聰真、菅田將暉、柴崎幸、愛繆、木村佳乃、木村拓哉、大竹忍、竹下景子、風吹純、阿川佐和子、瀧澤凱倫、國村隼、小林薰、火野正平等豪華的配音陣容成為熱門話題。

此外，由米津玄師演唱的主題曲「地球儀」在7月17日發行當天就登上所有音源網站第一名，在每日排行榜與即時排行榜合計奪下25冠，席捲各大排行榜。10月27日還發行電影的官方指南書，包含76頁全彩解說，以及角色與工作人員的訪問與評論。

「蒼鷺與少年」入選許多海外影展，包括被選為第48屆多倫多國際電影節開幕片，並在第71屆聖賽巴斯提安國際影展，以及第61屆紐約電影節登場，受到國際矚目。

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