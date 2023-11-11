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Lisa粉絲不滿寶格麗總裁切割 他發長文警告：已舉報

編輯蔡欣妤／即時報導
女團BLACKPINK成員Lisa(右)與寶格麗總裁吉恩克里斯托夫巴賓。（取材自Instagram）
女團BLACKPINK成員Lisa(右)與寶格麗總裁吉恩克里斯托夫巴賓。（取材自Instagram）

韓團BLACKPINK成員Lisa因前陣子出演瘋馬秀而引起爭議，除了在中國微博被封殺，品牌也悄悄撤照，與她私交甚篤的寶格麗總裁吉恩克里斯托夫巴賓（Jean-Christophe Babin）也被眼尖粉絲發現他刪除Lisa的限時動態睛選後又再度上傳，刪照重傳的操作讓各界霧裡看花，也引來不理性的粉絲圍剿。對此他似乎受夠了，近日發長文嚴正警告粉絲停止仇恨，並表示已經向網路警察舉報。

Lisa因瘋馬秀被品牌切割還不夠，當時前去看秀的Angelababy跟張嘉倪也被微博限制行動，更傳出Angelababy因此少了工作。同樣受波及的還有刪照片又重新上傳的寶格麗總裁吉恩克里斯托夫巴賓，除了當時引起討論的限時動態精選，他IG版面上曾與Lisa的合照都還在。不過近日他似乎是受夠不理性粉絲的攻擊，在IG發長文表示自己注意粉絲越來越多不尊重人的仇恨、侮辱、誹謗、種族主義評論，除了針對他個人，同時也針對他十分重視的寶格麗家庭。

他強調自己的IG是一個能讓大眾分享、探討、發掘、慶祝的空間，他嚴正警告如果出現仇恨言論，除了會被刪除留言，也會一併被META知道，屆時官方會調查留言的人以及平台。他最後表示自己已經向網路警察舉報，也感謝願意尊重他的粉絲。

微博 Angelababy 種族主義

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