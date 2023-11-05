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李善均被拔百根髮驗毒 稱涉毒「完全不知情」

娛樂新聞組／綜合報導
韓星李善均涉毒二度到案說明花了3小時，神態難掩憔悴。（視頻截圖）
韓星李善均涉毒二度到案說明花了3小時，神態難掩憔悴。（視頻截圖）

南韓藝人李善均捲入吸毒風波，他日前第二次接受警方傳喚，神色更為憔悴，雙鬢還驚現白髮、老態畢露。他離開前始終堅稱會誠實配合，對於目前調查內容和進度無可奉告。

根據「韓聯社」報導，李善均對於自己捲入吸毒風波覺得冤枉，聲稱是被會所的女公關所騙。李善均因為認識了頂級會所的女公關後，陷入萬劫不復深淵，他告訴警方說：「對方給了我一樣東西，我不知道那是毒品。」如此一來他等於間接承認曾接觸毒品，只是這是在不知情的情況下。

這名在會所任職室長的公關女子，過去就有吸毒前科，她自稱認識李善均後，也被人透過網路威脅恐嚇。而警方對於李善均的說法還要再進一步調查，之後會發出第三次傳喚請他繼續接受調查。

警方先前從他身上取得約百根毛髮，並未驗出吸毒反應。但由於人體毛髮生長速度不同，過去朴有天就只在腳毛上才被驗到毒品反應。而毒品殘留量一個月約莫1公分，因此警方初步推測李善均至少8到10月內沒有吸食毒品。

另據台媒報導，李善均這次到案說明花了3小時才結束，相較上次六次大角度鞠躬，這回雖鞠躬5次，但角度明顯縮水。

李善均之前被聲色場所A女恐嚇索財韓幣3億5000萬元（約26.7萬美元），儘管如此檢驗結果為陰性，但不代表沒有吸食大麻，有可能以漂染頭髮影響檢測結果，其他部位體毛也可能會出現毒品反應，警方表示仍將就細節調查。

韓星李善均涉毒二度到案說明花了3小時，神態難掩憔悴。（視頻截圖）
韓星李善均涉毒二度到案說明花了3小時，神態難掩憔悴。（視頻截圖）

毒品 檢測 大麻

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