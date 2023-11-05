52歲「氧氣美女」李英愛 曬近照仍美如畫報

韓星李英愛曬出工作花絮，「氧氣美女」20年不變的美貌，獲得好評。（取材自Instagram）

52歲南韓 女星李英愛早期憑著「火花」、「大長今」等劇打開知名度，因擁有清新脫俗的外貌與自身散發出的高貴氣質，讓李英愛一出道便有「氧氣美女」的稱號，即使結婚生子後每次現身公開場合，仍在巔峰的顏值仍會令人感到驚豔。日前她在IG分享了近照，搭配秋日背景，隨便一站都宛如在拍時尚 畫報。

今年52歲的李英愛在2003年結束「大長今」拍攝後便長達14年再無新韓劇 作品，直到2017年再度主演同樣是歷史人物的「師任堂，光的日記」才回歸小螢幕，之後又陸續在「我的ID是江南美人」、「模範計程車」中客串，接著在2021年挑戰蓬頭垢面的前警察角色，主演懸疑劇「具景伊」，雖當時反應普通，不過她目前正拍攝新劇「Maestra」，將搭檔李茂生、黃寶凜星、金榮在、朴呼山等人，飾演一位擁有大膽性格的指揮家車世音，預計在年底播出。

李英愛在四年前開通IG後偶爾會分享生活照，日前她上傳了自己拍攝中的近照，她留著俏麗短髮，搭配時髦的風衣與粗跟靴，不管是體態或樣貌都保養得宜，和20年前演出「大長今」的狀態幾乎一模一樣，看不出是兩個孩子的媽，「氧氣美女」防腐抗氧化的效果，果然有說服力。