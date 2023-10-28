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「對不起家人」李善均染毒首露面致歉 妻9年前無奈訪談曝

娛樂新聞組／即時報導
李善均收到警方傳喚露面。 （歐新社）
李善均收到警方傳喚露面。 （歐新社）

「寄生上流」韓星李善均爆染毒神隱多日，28日在收到警方傳喚下首度露面，他90度鞠躬致歉，說道：「捲入這樣不光彩的事，讓很多人失望了，對不起。」，對支持他的人感到抱歉，同樣他也表示，會如公司聲明一樣誠實接受調查。而談到家人，李善均哽咽說道：「對不起家人」，數次鞠躬後步入警局。

李善均以嫌疑人身分接受警方調查，訊問約耗時70分鐘，李善均步出警局後向媒體表示，已經自願提交手機，下次正式調查時也會配合警方要求事項；他轉述，警方表示很快會再傳喚調查，屆時也會誠實配合調查。

據韓聯社報導，李善均拒絕作出涉嫌使用毒品的相關陳述。

李善均鞠躬道歉。 (歐新社)
李善均鞠躬道歉。 (歐新社)

韓警今天已取得法院許可，扣押李善均的手機與自用車，並考慮採取李善均的毛髮進行藥檢。警方表示，詳細調查約需一個月，視結果將可確認李善均使用的毒品種類與次數。

此外，李善均被爆吸毒、劈腿還遭勒索，據傳結婚14年的演員妻子田慧振第一時間得知後幾乎震驚到暈厥，除了變賣房產救援丈夫之外，事件爆發後也立即將二兒子送到國外以避免受到更多影響。事實上，兩人在結婚後田慧振為了丈夫放棄演藝事業，她在9年前一段訪談近日被挖出來，那時候談及丈夫她話中都是滿滿的無奈。

同樣作為演員的田慧振演技實力並不輸李善均，兩人當初認識時田慧振已有演出經驗，在愛情長跑6年後兩人決定結婚，婚後分別在2009年、2011年生下兩子，田慧振則是將重心都放在家庭生活中，支持丈夫事業。在2019年的「Healing Camp」節目中，李善均作為嘉賓登場，而田慧振則是用影像呈現方式敘述與李善均的夫妻生活。

李善均、田慧振。（影片截圖）
李善均、田慧振。（影片截圖）

她當時抱怨李善均像是她的第三個兒子，常常想做什麼就做什麼，而自己卻壓下所有慾望，以至於自己的名字都快要消失。田慧振也提到在外如在丈夫陰影下生活，即使自己也是名演員，但因為李善均的聲音很好辨認，在外非常容易被認出來，而自己不易被認出來，所以由她打理所有家務。她也曾抱怨有些是男人得負責的事物全是她來做，李善均則會在她做時反駁自己也會做，這讓田慧振更加惱火。

之後主持人李敬揆問道田慧振為何不太出演電視劇，李善均當時表示因為要照顧兩個兒子，若是叫她去演戲田慧振反而會認為是要叫她也出去賺錢，認為自己：「我為什麼連錢也要賺？」雖然當時節目在溫馨的氛圍下結束，但也能從中看見田慧振的無奈，這也讓事件爆發後許多網友都替她抱不平，支持她做為自己，繼續在戲劇圈發光發熱。

毒品

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