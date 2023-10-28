李善均染毒首露面 GD否認吸毒被限制出境

李善均爆染毒、外遇，28日到警局接受偵訊。(取材自京鄉體育)

南韓 娛樂圈接連爆出吸毒醜聞，警方28日傳喚演員李善均到警局接受偵訊及尿檢，確認他是否吸毒，這是他涉毒神隱8天後首度露面；男團BIGBANG團長權志龍（G-Dragon、GD）隔12年再爆吸毒，他透過律師嚴正澄清「我沒有吸毒」，但警方照常申請拘捕令，限制GD和李善均出境。

南韓警方表示，李善均和GD染毒是不同案件，雖然GD派出律師澄清，也承諾會誠實配合調查，但警方並未因他是藝人而有所禮遇，一切全照流程查辦。

因為被酒店會所女室長爆料涉毒，現在GD必須接受毛髮檢驗，警方已經扣押這名女室長的手機，要從通聯紀錄去比對GD和李善均的行蹤。目前警方已在女室長住處查獲種植大麻 ，但她辯稱只是朋友單純種菜，企圖逃脫刑責。

不堪的是，已婚的李善均跟這名女幹部不只是毒友，兩人還過從甚密，媒體人李鎮浩在個人網路頻道爆料，李善均和此女私下約見七次面，對方提供了處方簽安眠藥，李善均收下後，就此被拿捏住把柄，一錯再錯。

李善均妻子田慧珍看到新聞後大受打擊，完全沒想到愛家的另一半涉嫌吸毒還外遇；而夫妻倆大兒子目前在美讀書，有報導指出，兩人已火速為小兒子申請去美國留學，避免孩子受李善均醜聞影響。