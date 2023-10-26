G-Dragon爆涉毒 網酸：「毒龍」不意外

GD不只一次被爆吸毒。(取材自Instagram)

韓國實力派男星李善均染毒震驚演藝圈後，韓媒再爆出超大咖藝人也被因涉毒被警方立案調查，就是天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍），「權志龍涉毒被立案」瞬間成爆炸話題，不過不少網友對此反應卻是「不意外」。

噓！星聞報導，G-Dragon涉毒新聞一出，引起網友熱議，不少網友卻坦言「不意外」，在近期南韓 又爆藝人吸毒風波中，雖然聽聞GD被立案有點驚訝，但想一想又覺得不意外，甚至有網友直接以「毒龍」稱呼，評論「感覺就是一直有在C」、「不太意外，他給人的感覺就是早晚會出事」。但也有網友認為調查結果還未出爐，未確定前先不下定論。

對於南韓藝人涉毒風波再起，網友直呼，「貴圈真亂」、「泡菜壓力真的很大，一堆人都在吸是怎樣」。

對G-Dragon傳涉毒，YG娛樂回應稱，他非旗下藝人，難用官方立場回答，被外界視為與G-Dragon切割。

G-Dragon這次被警方立案調查涉嫌違反毒品 管理法，事實上他12年前就被驗出過大麻 陽性反應，當時法官念在他初犯，因此從輕發落，這次又再度捲入毒品案，不知是否能再度逃過一劫。而另一成員T.O.P也是毒品慣犯，2016年爆出和練習生韓瑞希一起在家吸毒，最後T.O.P被判10個月，緩刑兩年，並宣告退出BIGBANG。