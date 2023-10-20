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震撼 「寄生上流」李善均疑涉毒 電影界憂混亂

記者陳建嘉╱綜合報導
「寄生上流」李善均被捲入「大咖L姓演員」涉毒疑雲。(取材自Instagram)
「寄生上流」李善均被捲入「大咖L姓演員」涉毒疑雲。(取材自Instagram)

南韓藝能界的涉毒風波不斷，自從南韓影帝劉亞仁涉毒遭逮自毀人生後，又爆出警察掌握到「L姓大咖演員」等明星涉毒，種種線索傳出是「寄生上流」、「我的大叔」演技派男星李善均，無疑再為南韓演藝圈投下一枚震撼彈。

韓媒「NEWSIS」報導，一名資深娛樂業界人士說：「如果真的是那位演員，狀況會非常嚴重，他那種程度的演員，今後幾年的作品都已經拍攝、排定，可能會造成大規模的損失。」

報導指出，當初劉亞仁爆出吸毒事件之後，主演Netflix影集「地獄公使」第二季連忙換角，兩部電影「勝負」、「HI.FIVE」以及影集「末日愚者」始終未確定上檔日期；廣告代言全撤。

報導指出，電影界、廣告界都非常憂心，尤其是今年南韓電影票房普遍不佳，更有電影界相關人士表示，「電影界困難時期又發生這種事，讓我心很痛」；另有人表示，警方已將涉及知名藝人的搜查細節提供給媒體，便是代表有信心舉證嫌疑，所以這位「L姓大咖演員」完全洗脫嫌疑的可能性很低。

今年南韓電影推出不少大製作，但除了「火線交涉」、「神鬼海底撈」，幾乎都以賠錢收場，娛樂圈表示，「因為劉亞仁事件，現在還有很多作品無法播出，損失慘重，再加上L姓大咖演員的傳聞，簡直非常混亂」，對電影界的未來憂心忡忡。

南韓影帝劉亞仁涉毒後，聲勢全毀。(取材自Instagram)
南韓影帝劉亞仁涉毒後，聲勢全毀。(取材自Instagram)

南韓 Netflix

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