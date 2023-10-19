李善均疑涉毒 業界人士憂心喊「恐有大規模損失」

李善均被捲入「大咖L姓演員」涉毒疑雲，目前經紀公司未回應。（截圖自Instagram）

南韓 藝能界的涉毒風波不斷，自從南韓影帝劉亞仁涉毒遭逮自毀人生，才傳檢方不拘留起訴，韓媒「京畿新聞」報導仁川警察在調查江南區娛樂場所時，掌握「L姓大咖演員」等明星涉毒，種種線索傳出是「寄生上流」、「我的大叔」演技派男星李善均，不過經紀公司尚未正確回應，韓媒「NEWSIS」詢問多方娛樂業界人士，就有一名資深代表提出，「如果真的是那位演員，狀況會非常嚴重，他那種程度的演員，今後幾年的作品都已經確定，可能會造成大規模的損失」。

報導指出，當初劉亞仁爆出吸毒事件之後，主演Netflix 影集「地獄公使」連忙在第二季換角，另一Netflix犯罪動作片「極速首爾」只得黯淡上檔，不過仍有兩部電影「勝負」、「HI.FIVE」以及影集「末日愚者」始終未確定上檔日期，此外劉亞仁原本是頂流明星，有不少廣告代言，也因此全撤，報導指出電影界、廣告界都非常憂心，尤其是今年南韓電影票房普遍不佳，更有電影界相關人士表示「電影界的困難時期，又發生這種事，讓我心很痛」，另有娛樂圈相關人士表示，警方已將涉及知名藝人的搜查階段提供給媒體，便是代表證明他們有信心舉證嫌疑，所以這位「L姓大咖演員」完全洗脫嫌疑的可能性很低。

今年南韓電影推出不少大製作，但除了「火線交涉」、「神鬼海底撈」等電影，幾乎都以賠錢收場，娛樂圈相關人士也表示，「因為劉亞仁事件，現在還有很多作品無法播出，損失慘重，再加上L姓大咖演員的傳聞，簡直非常混亂」，並憂心電影界未來的發展。