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朴敘俊「驚奇隊長2」造型超傻眼 貓咪大軍也亮相

記者陳建嘉／即時報導
朴敘俊「驚奇隊長2」造型引發討論。(圖：迪士尼提供)
朴敘俊「驚奇隊長2」造型引發討論。(圖：迪士尼提供)

漫威電影宇宙第五階段年度壓軸最新鉅作「驚奇隊長2」（The Marvels）公開最新角色海報大公開，三位主角女星聯手一展三大驚奇女力的十足帥氣，加上神盾局當家龍頭尼克福瑞、朴敘俊飾演的外星王子，超萌外星橘貓呆頭鵝及貓咪大軍佛萊肯，吸睛指數破表！南韓男神朴敘俊飾演的外星王子Prince Yan也有專屬海報，但一頭長髮往後梳，讓網友覺得造型有點抱歉，讓也有人力挺「還是很帥，不要再酸了」，並期待他到時的表現。

朴敘俊在「驚奇隊長2」飾演外星王子Prince Yan，將與「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)有對手戲，還會大秀舞技，但目前不知戲分多寡。而在「驚奇隊長2」當中，先在漫威影集「汪達幻視」、「驚奇少女」的先行鋪陳下，把天劍局藍博上尉莫妮卡和驚奇少女卡瑪拉帶入陣容，組成漫威宇宙史上首支全女性天團，加上原本即為漫威超級英雄的驚奇隊長卡蘿丹佛斯，組成驚奇女力的三人將漫威格局拓展到全宇宙，在缺一不可的防衛戰上合體華麗出擊！

在日前公布的「漫威年度壓軸篇」預告中，驚奇隊長先與前神盾局局長尼克福瑞重逢，卻發現自己忽然「身處異處」，原來她、藍博上尉與驚奇少女三人的光能量互相纏結，只要發功就會互換位置，驚奇少女甚至在家中客廳當場示範，下一秒就在半空中急速墜落！

預告中也介紹本集大反派、繼承控訴者羅南戰鎚的克里人戰士達本登場，並呈現原本獨自奮戰的驚奇隊長從抗拒到接納的轉變，加上呆頭鵝率領外星貓團，發威「出招」甚至讓驚奇少女驚呆，驚奇聯手力量集結，全新英雄勢力誕生，更高、更遠、更快！

驚奇隊長布麗拉森對於「發功移位」的構想讚嘆不已：「量子交纏讓我們花了一些時間釐清狀況，後來才發覺只要我們同時發功，就會交換位置，有可能是另一顆星球，也有可能是另一個銀河，但距離並不重要，重要的是我們緊密連結。」導演妮亞達科斯塔(Nia DaCosta)異口同聲：「我覺得三大女力的合體會很刺激，這也是我無法拒絕執導本片的原因！」

貓咪大軍佛萊肯也將是「驚奇隊長2」的重要關鍵。(圖：迪士尼提供)
貓咪大軍佛萊肯也將是「驚奇隊長2」的重要關鍵。(圖：迪士尼提供)
布麗拉森主演「驚奇隊長2」是11月受注目的大片。(圖：迪士尼提供)
布麗拉森主演「驚奇隊長2」是11月受注目的大片。(圖：迪士尼提供)

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