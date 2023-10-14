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周子瑜遭冷凍? 粉絲派2輛卡車JYP門口抗議

娛樂新聞組／綜合報導
周子瑜疑遭公司冷凍。(取材自Instagram)
周子瑜疑遭公司冷凍。(取材自Instagram)

南韓女團TWICE去年全員與經紀公司JYP續約，但台籍成員子瑜（周子瑜）續約後卻除團體活動外，完全沒個人活動，早前子瑜媽媽發文「你的承諾，像泡沫一樣」更一度引起外界猜測是子瑜被公司「冷凍」。

噓！星聞報導，雖然事後澄清只是有感而發的勸世文，但粉絲依舊為子瑜抱不平，近日出動卡車抗議，派出兩輛卡車停在JYP大樓前，LED螢幕上提出希望子瑜能獲得應有待遇的訴求。

據報導，在粉絲曝光照片中，可見抗議卡車就停在JYP大樓前，粉絲向公司喊話：「我們希望子瑜可以得到她應有的待遇，請珍惜子瑜。2023年唯一沒有個人活動的TWICE成員，請給子瑜一些活動安排吧！為了團體完整義氣續約，換來的是毫無個人活動，這樣的結果讓粉絲心痛。」

文中更呼籲：「無論美貌、人氣，還是敬業精神，子瑜都是難得的寶藏女孩，希望貴公司能夠好好珍惜她，給她匹配於自身價值的發展規劃，子瑜妳在我們心中是最珍貴的，粉絲們會一直為妳應援，請繼續發光發熱，做自己想做的事，在JYP公司努力十年的、不斷進步的、背井離鄉的孩子，作為粉絲為『TWICE唯一無個人活動成員』的待遇感到難過。」

目前周子瑜、JYP尚未針對此事回應。

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