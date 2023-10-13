結婚周年不藏了 孔曉振手牽老公「正面」放閃

孔曉振首度曝光與老公合照。(取材自Kevin Oh Instagram)

曾主演多部膾炙人口韓劇 ，包括「主君的太陽」、「沒關係，是愛情啊！」、「製作人」、「山茶花開時」等的南韓 女星孔曉振，去年10月低調與小10歲的創作歌手Kevin Oh完婚。不論婚前婚後都十分低調的她日前突然在個人IG貼出結婚周年閃照，首度曝光與老公合照，甜蜜氛圍閃瞎粉絲。

女星孔曉振去年4月透過經紀公司認愛交往兩年的創作歌手Kevin Oh，兩人在同年10月低調完婚，當時婚禮僅邀請親密親友且不對外公開，不過她之後也在IG分享許多婚禮花絮照，雖然依然維持她一貫低調的風格，但溫馨且幸福氛圍盡在不言中。

適逢兩人結婚周年紀念日，孔曉振與老公都在IG上傳合照慶祝，婚後首度放閃讓粉絲都激動不已，紛紛獻上祝福。

孔曉振PO出她與老公在停車場緊抱的背影照，感性寫下：「真是令人惋惜，時間過得真快，已經一年了。」Kevin Oh則是PO出兩人的背影照以及正面牽手照，發文寫道：「1年前的蒙托克，happy one year！」應該是兩人一年前在紐約結婚的照片。