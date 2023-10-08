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釜山影展／韓孝周曝曾有憂鬱症 「MOVING」以媽當範本

記者陳建嘉／即時報導
韓孝周從影多年，暢聊當演員的甘苦談。(取材自臉書)
韓孝周從影多年，暢聊當演員的甘苦談。(取材自臉書)

36歲韓星韓孝周近期演出奇幻韓劇「MOVING異能」再創事業高峰，近期前往釜山影展宣傳Netflix新片「信徒2」，7日受邀出席釜山影展特別座談會「Actor's House」，她在該逞兇鬥狠，更有不少打戲，先前就為該片積極重訓，不過回顧她剛出道時，覺得演戲演得不夠好，非常沒有自信，還得了憂鬱症

韓孝周從影近20年，回憶當初從家鄉清州北上到首爾演戲時，每次都一直在哭，「雖然我不想承認，但我真的演不了，所以我就更想演好，當時我非常沒有自信，害怕站在鏡頭前，第一部作品我是帶著鏡頭恐懼症在演戲的，非常害怕，還因此得了憂鬱症」。

提到近期大熱的「MOVING異能」，她說一開始收到邀約，得知自己角色是高三學生的媽媽，原本以為會太年輕，「讓我相當沒有自信」，不過她也提到自己作為演員的工作哲學，「一直以來我都是這樣的，比起可以舒服拍攝的作品，會選擇比較困難的道路，是喜歡挑戰的演員，覺得去嘗試走沒走過的路，穿沒穿過的衣服更有魅力，雖然有困難，但是完成後會感受到巨大的喜悅」。

至於該劇大獲好評，讓她相當開心，「感覺自己快要哭了，因為真的太感謝」，先前「MOVING異能」最後3集在戲院舉辦首映，她當時還邀請媽媽出席，坐在她身邊，「因為我沒有當過媽媽，其實苦惱了一段時間，想說如果能演出我媽媽的樣子就好了」，感謝表示媽媽始終為全家人犧牲奉獻，為家人而活，但也有自己的工作。

韓孝周說自己的媽媽幾乎從來沒有屬於自己的時間，「我把媽媽的這份精神融入到『李美賢』這個角色，時時刻刻都想著媽媽的樣子來演」，更感性表示，媽媽平時很嚴格，不太常稱讚人，「但看完劇之後，跟我說了一句『做得很好』，讓我很感動」。

36歲韓孝周在「MOVING異能」超齡演出高中生的媽媽，笑稱有男粉絲很失望。（取...
36歲韓孝周在「MOVING異能」超齡演出高中生的媽媽，笑稱有男粉絲很失望。（取材自Instagram)

影展 憂鬱症 韓劇

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