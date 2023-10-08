不老童顏 丁海寅笑稱被查身分證

丁海寅以白馬王子造型現身。（圖：瘋潮娛樂、優勢力娛樂提供）

韓星丁海寅日前在台北國際會議中心舉辦見面會，他時隔四年再次造訪，直呼內心悸動，因為台灣是他人生中第一次舉辦見面會的地方，意義格外不同，在活動開始前就已經感受到滿滿幸福。

丁海寅當天下午於活動開始前受訪，透露一到台灣就直商場血拼，結帳時店員才向他告白是他的粉絲。一旁也有鐵粉愛相隨，早就準備好他最愛的噶瑪蘭威士忌，讓他驚嘆這一切太神奇。

出道10年，丁海寅覺得最大的變化就是愛他的人愈來愈多，這也代表他的影響力變大，做事需要三思而後行。而他今年和任時完參與實境節目「演員旅行中」，讓自己放鬆的樣子自然流露。丁海寅坦言確實會擔心一般觀眾的觀感，因此每一集都會緊盯首播。

35歲的丁海寅最令人津津樂道的話題之一就是他的童顏外貌，丁海寅笑說：「以前會被查身分證，但現在對我來說很加分，可以延長演員的生命，所以我很享受我的童顏。」

除了外表得天獨厚，丁海寅私下自律和保養可沒少，為了保持身體靈活度，他每天都會運動健身 ，就連抵台當天也堅持到飯店健身房運動一小時。他也鼓勵大家多運動，「只要有去就成功一半了，不要給自己太多壓力」。

他平常也熱愛吃各種保健食品，種類多到他一時間數不出來。雖然擁有不老童顏，丁海寅提到體力衰退特別有感，「30歲之後明顯比較容易累，尤其喝完酒之後，宿醉感維持更久，現場的大家一定也能感受到吧！」