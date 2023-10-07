TWICE周子瑜被JYP冷凍? 母：承諾像泡沫

TWICE將迎來出道第七年，包括周子瑜全員早已續約。(取材自Instagram)

南韓 女團TWICE將於20日迎來出道第7年，而公司JYP娛樂去年7月已宣布全員續約，包括台籍成員子瑜（周子瑜），但續約後除了團體活動外，幾乎沒有個人或小分隊活動。而子瑜媽媽日前在X平台（前推特 ）發文「你的承諾，像泡沫一樣」一番文字，讓網友不禁擔心是否與子瑜續約有關。

噓！星聞報導，子瑜媽媽寫道：「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，碰觸即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞，語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓。」

文中提及「謊言、承諾」讓粉絲憂心留言表示，當初續約時很希望子瑜談了好的新合約，但看子瑜媽媽發文又開始懷疑了。還有人直言，「妳的字字句句我懂心痛…人的青春歲月何其珍貴呀」。甚至有粉絲直接挑明，「公司不給力我們粉絲自己捧！」表示會一直支持子瑜。

雖然子瑜媽媽並未言明所為何事，也有人覺得不需要過度揣測，但粉絲看子瑜續約後情況，坦言，「公司冷凍的操作真的很傷」，希望情況能盡快變好。