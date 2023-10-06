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Jennie隔5年再登綜藝 合作劉在錫、車太鉉、李正河

編輯蔡欣妤／即時報導
（取材自BLACKPINK、Jennie Instagram）
（取材自BLACKPINK、Jennie Instagram）

南韓女團BLACKPINK成員Jennie在結束巡演後行程滿檔，除了作為品牌大使受邀出席香奈兒（Chanel）大秀之外，也飛到巴黎力挺好友Lisa的瘋馬秀。6日稍早官方也公開了她此次巡演的Solo歌曲「You & Me」，而這也是繼她五年前發行個人出道單曲「SOLO」後的第一首歌，封面還請來日本《美少女戰士》漫畫家武內直子親自繪製，讓粉絲又驚又喜。

即使BLACKPINK成員們鮮少參與外部綜藝節目，不過四位成員過去都曾陸續受邀登上過不少知名綜藝節目，像是「Running Man」、「Idol Room」、「認識的哥哥」等等，而Jennie也曾因跟李光洙在「Running Man」中的鬼屋互動受到關注，另外在跟劉在錫合作的「美秋里8-1000」中表現也十分活躍，還因此跟固定成員林秀香成為好友。

（取材自Jennie Instagram、YouTube截圖）
（取材自Jennie Instagram、YouTube截圖）

時隔五年，Jennie確定即將回歸出演綜藝節目，且再次攜手劉在錫、鄭哲民PD加盟新節目「404號公寓」，另外兩位主持人則是劉大神好友車太鉉以及在韓劇「異能MOVING」中獲得觀眾喜愛的「奉皙」李正河。目前「404號公寓」正在邀請來賓階段，預計將在明年上半年撥出。

BLACKPINK 韓劇 南韓

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