韓釜日電影獎 李秉憲3度稱帝 金宣虎奪新人獎

31--李秉憲開心領釜日電影影帝獎。(取材自Instagram)

2023年釜山影展 開幕，釜日電影獎本屆影帝頒給「水泥烏托邦：末日浩劫」男主角李秉憲，影后則是金瑞亨，她以「溫室」擊敗廉晶雅、全度妍及裴斗娜；李秉憲三度稱帝，更在後台一度開心咬起獎盃，整個人開心到語無倫次，一度忘了同片演員朴寶英、朴敘俊的名字。

金瑞亨奪得釜日電影獎影后。(取材自微博)

李秉憲在「水泥烏托邦：末日浩劫」飾演末日浩劫過後的大廈住客，因緣際會救人之後成為英雄，但隨著資源越來越匱乏，也逐漸讓他性情大變。他同時也感謝所有電影人的付出，「疫情 之後，觀眾轉投影視串流平台，因此感謝到戲院觀看電影的觀眾」。

金瑞亨以「溫室」獲獎，她開心表示去年出席釜山影展，就獲得「溫室」的劇本，如今再度獲獎，完全是恩賜。

先前因為前女友誣陷墮胎 ，導致聲勢大跌的金宣虎，近期隨著真相水落石出而重獲影壇注目，金宣虎以「貴公子」獲得「新人男子演技獎」，他發表感言時說「獲得一生只能獲得一次的新人獎，我感到非常開心與榮幸。在這種場合，我會非常緊張，所以我會盡快向我感謝的人們打招呼就下台的。」

金宣虎獲得釜日電影獎最佳新人。(取材自微博)

金宣虎並感謝導演朴勳政像哥哥一樣地給予他鼓勵與建議，「仍是新人的我，還有許多不足之處，感謝一直與我一起歡笑的工作人員和演員們，與大家一起共度的所有時光，我都感到幸福與榮幸」。