我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

韓釜日電影獎 李秉憲3度稱帝 金宣虎奪新人獎

記者陳建嘉╱綜合報導
31--李秉憲開心領釜日電影影帝獎。(取材自Instagram)
31--李秉憲開心領釜日電影影帝獎。(取材自Instagram)

2023年釜山影展開幕，釜日電影獎本屆影帝頒給「水泥烏托邦：末日浩劫」男主角李秉憲，影后則是金瑞亨，她以「溫室」擊敗廉晶雅、全度妍及裴斗娜；李秉憲三度稱帝，更在後台一度開心咬起獎盃，整個人開心到語無倫次，一度忘了同片演員朴寶英、朴敘俊的名字。

金瑞亨奪得釜日電影獎影后。(取材自微博)
金瑞亨奪得釜日電影獎影后。(取材自微博)

李秉憲在「水泥烏托邦：末日浩劫」飾演末日浩劫過後的大廈住客，因緣際會救人之後成為英雄，但隨著資源越來越匱乏，也逐漸讓他性情大變。他同時也感謝所有電影人的付出，「疫情之後，觀眾轉投影視串流平台，因此感謝到戲院觀看電影的觀眾」。

金瑞亨以「溫室」獲獎，她開心表示去年出席釜山影展，就獲得「溫室」的劇本，如今再度獲獎，完全是恩賜。

先前因為前女友誣陷墮胎，導致聲勢大跌的金宣虎，近期隨著真相水落石出而重獲影壇注目，金宣虎以「貴公子」獲得「新人男子演技獎」，他發表感言時說「獲得一生只能獲得一次的新人獎，我感到非常開心與榮幸。在這種場合，我會非常緊張，所以我會盡快向我感謝的人們打招呼就下台的。」

金宣虎獲得釜日電影獎最佳新人。(取材自微博)
金宣虎獲得釜日電影獎最佳新人。(取材自微博)

金宣虎並感謝導演朴勳政像哥哥一樣地給予他鼓勵與建議，「仍是新人的我，還有許多不足之處，感謝一直與我一起歡笑的工作人員和演員們，與大家一起共度的所有時光，我都感到幸福與榮幸」。

釜日電影獎
釜日電影獎

影展 疫情 墮胎

上一則

Angelababy看瘋馬秀? 爆料網友澄清：認錯人了

延伸閱讀

周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐

周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐
周潤發釜山影展獲獎 宋康昊讚真正英雄

周潤發釜山影展獲獎 宋康昊讚真正英雄
陳妤新人獎後 再度入圍

陳妤新人獎後 再度入圍
釜山影展／朴恩斌化身「童話公主」 全場狂送臉頰愛心

釜山影展／朴恩斌化身「童話公主」 全場狂送臉頰愛心

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售