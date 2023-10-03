日本偶像帝國的地震：教父生前狼爪 讓61年傑尼斯神話破滅

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川2019年過世。（Getty Images）

成立61年的傑尼斯事務所一度在日本 演藝圈擁有無法撼動的強大地位，不僅在廣告、主持與戲劇握有巨大資源，數十年來，NHK紅白歌唱大賽總是由「J家」藝人把持，東京巨蛋更經常是傑尼斯舉辦跨年演唱會的場地。但這一切隨著傑尼斯創辦人強尼喜多川生前性侵 惡行遭揭發而不復存在。

傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川1931年出生於美國，日本名字為喜多川擴，英文名字John，自稱強尼喜多川。他的父親是一名住持，曾擔任職棒大映聯隊經理。1950年，美空雲雀到美國巡演，喜多川父親管理的寺院成為演出場地，這是他接觸日本演藝圈的契機。

受害者：小學時遭侵犯

1950年6月韓戰開打，強尼喜多川被美國徵兵參戰，曾負責為戰爭孤兒教授英語，之後在美國駐東京大使館工作。70多年後，現年78歲的演員服部吉次在今年7月召開記者會，表示當年還是小學生的他曾被強尼喜多川多次侵犯。

服部吉次的父親是創作多首名曲的作曲家服部良一。兩家的父親因為有交情，強尼喜多川在日本期間頻繁出入服部家位於東京新宿的住宅。每當部隊放假時，他就會去服部家，和他們一家10口一起吃飯。

有一天，強尼喜多川拿著從美軍基地帶來的巧克力和糖果，留宿在服部吉次的房間，從此改變了他的一生。喜多川假借按摩名義，觸摸他的隱私部位。當服部吉次跟姊姊說時，卻被斥責「不要說這麼噁心的話」，最終他沒有告訴父母或家裡其他人。在這之後2年半期間，強尼喜多川有時週末會來留宿，他因此「遭到侵害約100次」。

日本經紀公司傑尼斯事務所上月舉行記者會，現任社長東山紀之（左）與前社長藤島茱莉景子（右）就創辦人強尼喜多川性侵事件鞠躬致歉。（路透）

1960年代初期，強尼喜多川在他居住的澀谷區美軍宿舍附近，集結了鄰居少年大約30人，組成「傑尼斯少年棒球團」，他自己擔任教練。某天下雨沒辦法練球，他帶著幾名少年去電影院看了「西城故事」後深受感動，萌生進軍演藝圈的想法。1962年，他從棒球隊中選出4名少年，成立男團「傑尼斯」，後稱「初代傑尼斯」。

強尼喜多川的藝人原本由「新藝能學院」負責，之後他自己創建了「傑尼斯事務所」，並在1967年男團Four Leaves、1971年鄉廣美相繼出道取得成功後，逐漸在日本演藝圈站穩腳跟。

這個期間，新藝能學院有學員投訴喜多川性騷擾 ，但在不把同性戀當一回事的時代偏見下，並未掀起太大波瀾。

實名舉報喜多川第1人是他

Four Leaves曾7度站上日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽，最終在1978年解散。成員北公次1988年出版著作「給光GENJI」，把遭到性侵的過往寫成自傳，大賣35萬本，他也成為實名舉報強尼喜多川的第一號藝人。

然而，這本書當時沒有在電視或報紙上被廣泛報導，只有部分雜誌刊載了裡頭令人震撼的內容。這本書也是如今東山紀之等傑尼斯藝人坦承曾經看過的「暴露本」（爆料書）之一。儘管東山表示，他當年並不相信書中內容。

在當時，同性戀被報紙和電視台視為禁忌，再加上1988年的媒體話題幾乎都是日皇昭和的病情（1989年1月7日逝世），這次事件同樣沒掀起水花。

北公次沒有和其他受害者一樣，等到傑尼斯事務所今年的道歉與賠償承諾。他在2012年因為肝癌過世，享壽63歲，先於強尼喜多川（2019年逝世）離世。

1980年代，傑尼斯事務所推出「田野近三人組」（近藤真彥所屬）、澀柿子隊（本木雅弘所屬）、少年隊（東山紀之、植草克秀、錦織一清）均獲得極高人氣，成員在經過幾年偶像團體活動後，陸續單飛。

1987年，7人團「光GENJI」出道，當時他們身穿色彩鮮豔的表演服、腳踏溜冰鞋載歌載舞，令觀眾耳目一新，不僅率領傑尼斯事務所進入全盛時期，也奠定日本男團偶像的基礎。

1991年SMAP出道，起初還被「光GENJI」壓制，但憑著成員的獨特個性與口才，開始活躍於各大綜藝節目。木村拓哉演出連續劇的傑出表現，也帶動團體人氣直升。

在SMAP之後，TOKIO、V6、Kinki Kids、嵐相繼出道，走的同樣是橫霸綜藝、戲劇與歌唱的多棲路線，加上瀧澤秀明在1999年以「魔女的條件」紅遍亞洲，傑尼斯藝人發展勢不可擋。

日媒報導性醜聞吃官司

不過，也在這一年，「週刊文春」深挖喜多川的性侵醜聞，取得受害者證詞，稱他會在合宿時對少年伸出魔手，進行連續14週的追蹤報導，被喜多川以妨害名譽為由告上法庭。

2002年3月一審，雙方各有勝敗。但在2003年7月的二審，東京高等法院認定「少年們的證詞相當具體」，「有關性騷擾部分的報導為真」，實際上是「週刊文春」的勝訴。不過，這次事件在日本同樣沒有被大肆報導，媒體態度諱莫如深。

就這麼沉寂了幾年，強尼喜多川在2019年病逝，享壽87歲。傑尼斯創辦人、日本娛樂圈教父的葬禮自然舉辦得盛大隆重，追思會場地選在東京巨蛋，有8萬8000多人參加。這是史上首次有藝人在東京巨蛋舉辦追思會，甚至當年首相安倍晉三也發送唁電表示哀悼。

強尼喜多川逝世後，他的姐姐瑪麗喜多川接手，依舊利用權勢掌控日本演藝圈，甚至聽說她能直達天聽，能致電高層打壓對手，以各種手段扶持「傑尼斯帝國」。

SMAP在2016年經歷一波三折解散後，稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾在2017年退出傑尼斯事務所，加入前經紀人飯島三智成立的新經紀公司，但出現在電視機上的機會銳減。公平交易委員會展開調查，但沒有確切證據顯示傑尼斯事務所妨礙3人上節目，只能說不能得罪傑尼斯是日本演藝圈默認的潛規則。

BBC紀錄片掀開遮羞布

瑪麗在2021年過世後，英國廣播公司（BBC）今年3月發布專題報導「獵食者：日本流行音樂的秘密醜聞」，才終於掀開這塊披了超過半世紀的遮羞布。

國際知名電視台推出的紀錄片，成功在日本民間點燃話題，加上近年Me Too運動持續發燒的時空背景，以及聯合國人權理事會介入調查，證實有數百名藝人被捲入性剝削及虐待，迫使傑尼斯事務所正式面對這起事件，儘管當事人已經過世。

今年8月，事務所邀外部專家組成的小組公布調查結果，認定強尼喜多川有加害事實，且受害恐達數百人，時間橫跨1970年代前半至2010年代中期。

報告指出，性侵行為重複發生的「根本原因」在於強尼喜多川「異常的性癖好」，加上他對小傑尼斯藝人的聘用、出道到製作等都握有決定權，被害者因此不敢反抗。

報告強調，傑尼斯事務所由家族經營，使得強尼和瑪麗喜多川能夠一手遮天，大眾傳媒的「沉默」也應負起一部分責任。

傑尼斯大刀闊斧徹底切割

9月7日，傑尼斯事務所第一次召開記者會，社長藤島茱莉景子承認強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人為事實，決定接受專家小組建議辭去社長職務，並對受害者道歉。東山紀之接任社長，宣布在今年內從舞台上引退，專注於公司事務，但未承諾更改社名。

隨後數星期，當年對性侵新聞隱匿不報的日本各大電視台開始對傑尼斯旗下藝人開刀。NHK發話切割，表示年底的紅白歌唱大賽將看不到傑尼斯藝人，也會暫停對傑尼斯藝人提出新合作。

10月2日，傑尼斯事務所第二次召開記者會，東山紀之宣布公司將改名為SMILE-UP.，原本名字中包含「傑尼斯」的偶像團體如「傑尼斯WEST」、「關西傑尼斯8」也會改名，「傑尼斯這個名字將完全消失」。

沒有出席記者會的藤島茱莉景子則在信中表示，傑尼斯事務所不只是會改名，而是會關閉，事務所要被關閉才是對受害者的補償。「強尼喜多川的痕跡要從這個世界上被抹去」，SMILE-UP.也會在完成補償後廢止營業。

東山紀之等人在記者會上不斷使用「解體」、「不留下痕跡」等措辭，明顯展現公司要與強尼喜多川徹底「切割」，邁向新未來的意圖。

不過，傑尼斯事務所的斷尾求生尚未立即見效，先前暫停與傑尼斯藝人簽訂廣告代言合約的各大企業沒有立即鬆口，大多表示「停用」方針不會改變，並坦言「即使事務所改名也很難立刻簽約」、「還要看受害者對於賠償與組織改革的評價，再進行檢討」。