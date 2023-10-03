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傑尼斯因性醜聞將關閉 櫻井翔坦言「很衝擊」氣危機處理太慢

噓！星聞／即時報導
櫻井翔上直播節目談未來與公司變革後的合作模式。(取材自X平台)
櫻井翔上直播節目談未來與公司變革後的合作模式。(取材自X平台)

日本傑尼斯事務所2日召開記者會，宣告公司將要解體，同時也更名為「SMILE- UP.」，當天晚間「嵐ARASHI」成員櫻井翔登上直播節目「news zero」，談到公司倒閉及新公司與藝人間的合作的心聲。

櫻井翔提到社長東山紀之在記者會上宣告會成立新公司，先讓旗下藝人各自成立工作室，然後再與新公司採取合約代理的模式合作，這樣的模式的確增加了選擇自由度，公司也向他們說明此一變革，不過對於接下來是成員各自單獨成立工作室，再與新公司簽約，或是成立嵐工作室與公司簽約，這些他們5位成員要再討論。

另外對於傑尼斯事務所改名一事，櫻井翔認為站在受害者的立場，這是有必要的，對於待了20幾年的公司要倒閉，坦言內心很衝擊，但考慮到受害者，認為除了關閉公司之外沒有其他選擇。

性侵事件爆發後，櫻井翔更直言每天看到相關新聞，都感到很焦慮，會覺得公司的回應危機處理是否太慢不恰當，像是這次記者會宣告的公司名稱變更以及成立新公司代理旗下藝人合約，這些都是基於前次記者會受到外界批評後所做出的決定，他同樣也會思考受害者的賠償事宜，是否能再更快處理，也認為可能還有些無法為自己發聲的受害者，所以建議要諮詢單位要長期開放。

性侵 日本

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