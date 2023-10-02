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傑尼斯確定廢社 東山紀之宣布公司改名「SMILE- UP.」

記者李姿瑩／即時報導
東山紀之率領井之原快彥和律師等人出席記者會。（翻攝自oricon news ）
東山紀之率領井之原快彥和律師等人出席記者會。（翻攝自oricon news ）

遭到創辦人喜多川強尼性侵醜聞重創的傑尼斯，2日舉辦改名記者會。社長東山紀之率領井之原快彥等公司高層出席，沉痛宣布傑尼斯就此走入歷史，從今以後改名為「SMILE- UP.」。

此名稱源自於2018年傑尼斯發起的公益企畫「Smile Up! Project」，預計於10月17日開始全面更名，代表走過61年歷史的偶像帝國「傑尼斯」全面瓦解。

傑尼斯事務所今天在社長東山紀之主導下，為了展現全面改革的決心，未來公司將協助旗下藝人成立各自的工作室，東山紀之會另外成立代理經紀公司，彼此採取合約代理的模式合作。

CCO山田將之說明，受害者協會接到478位受害人投訴，當中共325位要求賠償。公司將於11月開始，陸續開始賠償事宜。

而前任社長藤島茱莉景子仍持有原公司100%股份，但「SMILE- UP.」之後將專門處理受害者賠償事宜，不會再涉足藝人的經紀和演藝事務。

社長東山紀之表示，現在所有藝人都會移到新公司，至於對性受害者的部分，則會成立受害者委員會進行後續處理。現場所有人臉色沉重，對外界除了道歉還是道歉。

井之原快彥說明公司改名。（取材自YouTube）
井之原快彥說明公司改名。（取材自YouTube）

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