BTS柾國發新歌被黑粉鎖定 批歌詞辱女、背後抱神秘女

BTS成員柾國。(取材自微博)

南韓 人氣男團BTS 成員Jungkook日前合作饒舌新秀Jack Harlow帶著新曲〈3D〉接棒隊友V（金泰亨）回歸。雖然新曲公開後不到20分鐘火速破百萬觀看，也衝上Melon榜第一，不過人紅是非多的他立刻被黑粉鎖定，不僅開砲他新歌辱女，還疑似帶神秘女子回家，親密背後抱全被拍下。

BTS成員Jungkook在7月發行Solo新歌〈SEVEN〉後好評不斷，他在昨天再度發行第二首單曲〈3D〉，攜手饒舌新秀Jack Harlow帶來曲風輕快的R&B情歌。不過歌曲公開後卻被批評歌詞辱女，氣得粉絲立刻回擊打臉：「沒看MV就亂黑」Jungkook在MV中展現的是對粉絲們傳達愛意，強調「超越維度直面彼此的愛」而辱女的部分則是Jack Harlow與之相反的歌詞，搭配MV看的話就可以知道兩者角色理念對立，且兩人一直在下棋，最後Jungkook贏了對方，代表超越維度的愛勝利。