BTS柾國發新歌被黑粉鎖定 批歌詞辱女、背後抱神秘女
南韓人氣男團BTS成員Jungkook日前合作饒舌新秀Jack Harlow帶著新曲〈3D〉接棒隊友V（金泰亨）回歸。雖然新曲公開後不到20分鐘火速破百萬觀看，也衝上Melon榜第一，不過人紅是非多的他立刻被黑粉鎖定，不僅開砲他新歌辱女，還疑似帶神秘女子回家，親密背後抱全被拍下。
BTS成員Jungkook在7月發行Solo新歌〈SEVEN〉後好評不斷，他在昨天再度發行第二首單曲〈3D〉，攜手饒舌新秀Jack Harlow帶來曲風輕快的R&B情歌。不過歌曲公開後卻被批評歌詞辱女，氣得粉絲立刻回擊打臉：「沒看MV就亂黑」Jungkook在MV中展現的是對粉絲們傳達愛意，強調「超越維度直面彼此的愛」而辱女的部分則是Jack Harlow與之相反的歌詞，搭配MV看的話就可以知道兩者角色理念對立，且兩人一直在下棋，最後Jungkook贏了對方，代表超越維度的愛勝利。
另外，新歌發布的同時，微博也爆出一段十分模糊的影片，影片中疑似Jungkook的人背後抱一位神秘女性，兩人看上去非常親密，也有網友補充該影片的背景與家中擺設、寵物都與Jungkook的家類似，質疑Jungkook交女友、帶女生回家。不過這段影片很快也被粉絲打臉，翻出Jungkook多次開直播的畫面指出他因長期受私生飯侵擾窗簾一直都是緊閉的，不可能拉開窗簾刻意被拍到。且該段影片畫面模糊，用家具、擺設、寵物比對太過牽強，反擊是黑粉因Jungkook發新歌而進行的抹黑操作。
上一則
「最帥展昭」何家勁曾為了籌學費 赴英國「搬屍體打黑工」
下一則
FB留言