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忍了17年 傑尼斯前偶像控訴：13歲就被喜多川性侵

娛樂新聞組／綜合報導
飯田恭平終於說出過往陰影。（取材自推特）
飯田恭平終於說出過往陰影。（取材自推特）

已經離開傑尼斯的前偶像飯田恭平，因為加入受害者協會，終於鼓起勇氣說出過往的不堪。他坦言從13歲起就被創辦人喜多川強尼性侵害，自此之後5年都活在狼爪之下。

據日媒「TBS」報導，Kis-My-Ft2前成員飯田恭平首度出面指控已故創辦人喜多川強尼，他在剛加入傑尼斯時年僅13歲，同年就開始遭受侵犯，這樣的惡行持續了長達5年。 

飯田恭平原本是Kis-My-Ft2的成員，但團體才成軍一年，他就以學業為由退出。現在真相大白，他在5年間遭到數十次性侵害，而且喜多川隔天都會給他金錢賠償，但不正當的關係最終幾乎壓垮他身心，他這才放棄偶像夢想離開傑尼斯。

事隔17年，飯田如今已經是一名中年男子，首次公開露面指控喜多川強尼惡行。他意識到過去隱忍不發不過是姑息養奸，後悔沒能早點說出來，讓其他受害者免於遭難。飯田恭平受訪時語氣顫抖，儘管事發將近20年，也無法撫平飯田恭平的傷痕，他也痛批：「我認為強尼喜多川的罪孽，是永遠無法消失的！」

「Kis-My-Ft2」前成員北山宏光在8月退團後，在直播中宣布加入瀧澤秀明成立的公司。

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